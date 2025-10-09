Antena Căutare
Un expert susține că obiectul interstelar e un „cal troian" de tehnologie extraterestră. Care crede că e misiunea sa reală

Un expert susține că obiectul interstelar 3I/ATLAS e un „cal troian” de tehnologie extraterestră, deși cei mai mulți cercetători cred că e o simplă cometă.

Publicat: Joi, 09 Octombrie 2025, 15:30 | Actualizat Joi, 09 Octombrie 2025, 15:32
Obiectul interstelar se apropie de Pământ | Shutterstock

Obiectul interstelar 3I/ATLAS e un „cal troian”, susține un expert de la Harvard, care neagă teoria principală potrivit căreia avem de-a face cu o simplă cometă.

Expertul Avi Loeb a monitorizat 3I/ATLAS din luna iulie, scrie Daily Mail.

Loeb susține că există șanse de 30 - 40% ca obiectul să „nu aibă origini 100% naturale”.

Dar există puține dovezi care să susțină teoria controversată a expertului.

Un expert susține că obiectul interstelar e un „cal troian” de tehnologie extraterestră

Avi Loeb, care nu respinge teoria potrivit căreia obiectul interstelar e un „cal troian” de tehnologie extraterestră, a recunoscut că estimarea sa s-ar putea schimba după ce vor apărea noi date în următoarele luni. Inclusiv observații din luna noiembrie de la o navă spațială aflată în drum spre Jupiter. 3I/ATLAS va trece și la o distanță de doar 269 de kilometri de Pământ în decembrie.

„Având în vedere incertitudinea, ar fi prudent să colectăm cât mai multe date posibile despre obiectele interstelare din toate direcțiile și să evaluăm nivelul de risc pe baza acestor date,” a declarat Loeb.

Obiectul e un vizitator rar dincolo de sistemul solar. E și neobișnuit de mare și aliniat îndeaproape cu traiectoriile planetelor, ceea ce l-a făcut vizibil pentru sateliții aflați pe orbita lui Marte în weekend.

Roverul NASA de pe planeta Marte a surprins imagini cu 3I/ATLAS. În acestea, apare precum un obiect cilindric masiv. În urma acestor imagini au apărut noi teorii despre o posibilă tehnologie extraterestră.

Astronomii amatori de pe rețelele sociale au distribuit imagini colorate ale obiectului, care arătau vizitatorul interstelar care strălucea într-o nuanță verzuie.

Loeb a analizat fotografiile realizate de roverul Perseverance și a calculat distanța, viteza și setările camerei.

Conform studiului său preliminar, Loeb nu a fost convins că 3I/ATLAS e cu adevărat un obiect cilindric uriaș. Expertul susține că forma ciudată ar putea fi o iluzie cauzată de modul în care camera roverului a întins imaginea. Chiar și așa, a fost lansată teoria potrivit căreia obiectul interstelar e un „cal troian” de tehnologie extraterestră.

El a explicat că forma aparent cilindrică din imaginile realizate de camera roverului a fost, cel mai probabil, cauzată de faptul că aparatul a suprapus sute de imagini cu 3I/ATLAS pe o perioadă de aproximativ 10 minute. Ca urmare, acest proces l-a făcut să pară mai degrabă un buștean decât o sferă.

Profesorul a adăugat că 3I/ATLAS este probabil mai mic și mai rotund, dar totuși masiv. Ar avea un diametru potențial de peste 45 de kilometri.

Obietul 3I/ATLAS apare ca un cilindru uriaș în imagini

Dr. Horace Drew, fost cercetător principal la Organizația de Cercetare Științifică și Industrială a Commonwealth-ului (CSIRO) din Australia, a observat că strălucirea verzuie misterioasă văzută în unele imagini ar putea fi rezultatul faptului că obiectul este o navă spațială interstelară acoperită cu nichel.

El a explicat că oamenii folosesc aceeași tehnică pentru echipamentele spațiale realizate pe Pământ, dar la o scară mult mai mică.

„Nu este o cometă,” a scris Drew într-o postare pe X.

Drew a fost în dezacord cu concluzia lui Loeb conform căreia forma cilindrică ar fi fost rezultatul imaginilor întinse trimise de roverul marțian de-a lungul mai multor minute. Expertul susține că un astronom amator de pe Pământ a surprins o formă similară cu telescopul său.

„Putem vedea o formă albă alungită, cu o aură verde în jur. Nu o bilă albă mică,” a explicat Drew într-o postare despre fotografia astronomului.

Totuși, Loeb a citat recent descoperirile Telescopului Foarte Mare (Very Large Telescope), care a detectat o dâră neobișnuită de nichel provenind de la obiect.

Spre deosebire de cometele naturale, care emit întotdeauna nichel împreună cu fier, 3I/ATLAS prezintă acest element metalic fără nicio urmă detectabilă de fier.

Loeb a explicat că această semnătură a nichelului este o marcă distinctivă a proceselor industriale de rafinare a aliajelor de nichel.

„Este această anomalie un alt indiciu privind o posibilă origine tehnologică a lui 3I/ATLAS?” a scris Loeb într-o postare pe blog.

„Lucrarea sugerează că formarea chimică are loc prin canalul nichel-carbonil, un proces extrem de rar în cazul cometelor, dar o tehnică standard în rafinarea industrială a nichelului,” a adăugat el.

