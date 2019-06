Ea e o bombă sexy, el are 54 de ani și 1,47 metri înălțime! Ce le spune tânăra celor care o acuză că urmărește doar banii lui

Un model în vârstă de 26 de ani din Statele Unite ale Americii a generat un val de critici pe internet după ce a mărturisit că are o relație cu un bărbat în vârstă de 54 de ani, cu înălțimea de 1,47 metri. Tânăra s-a apărat de acuzația că se află în această relație pentru bani printr-o afirmație incredibilă.

Modelul Sarah Russi, în vârstă de 26 de ani, susține că este obișnuită să fie privită straniu când apare în public cu iubitul ei, Mason Reese, în vârstă de 54 de ani.

Însă, atât ea, cât și bărbatul susțin că banii nu au legătură cu relația lor, ce este bazată pe „interese comune, respect reciproc și un simț al umorului similar”.

„Adevărul este că eu nu mă văd de nasul ei. Când am văzut că este interesată de o relație cu mine am fost la fel de șocat ca toată lumea din jurul nostru”, a spus bărbatul.

Deși tânăra a recunoscut că a avut relații cu bărbați doar pentru bani, aceasta insistă că relația ei cu bărbatul de 54 de ani, care a fost actor în copilărie, este strict personală.

„Să fii o sugar baby poate fi amuzant uneori – cum ar fi să primești 300 de dolari pentru cină. Însă, de când am început să vorbesc cu Mason am decis că nu îmi mai doresc să fac asta. Simt că sunt fericită să am o relație cu el. Sunt foarte fericită cu el. Nu am nevoie să fiu cu el pentru banii lui”, a spus ea.

„Nu mi-a cerut niciodată bani. Mi-a cumpărat cadouri frumoase, ca să nu simt că banii sunt la baza relației noastre. Ne simțim minunat împreună. Râdem mult și avem multe interese comune”, a mai spus și bărbatul.