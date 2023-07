Momente de panică pentru o sportivă care vâslea. Ce a ieșit din ocean, în timp ce soțul ei o filma dintr-o barcă: „E mare?”

O sportivă din Florida a trăit momente periculoase în timp ce vâslea pe ocean. Practicanta de paddleboarding s-a trezit cu un rechin-ciocan lângă ea.

O sportivă practicantă de paddleboarding din Florida a scăpat nevătămată după ce a fost urmărită de un rechin ciocan în largul coastei din Palm Beach County, potrivit FoxNews.

Malea Tribble, care a precizat că la început nu a băgat în seamă „bătăile” pe care le-a simțit în spatele plăcii sale, a spus că soțul ei, Ricky, care se afla într-o barcă din apropiere, a văzut primul rechinul.

„Uitându-mă la reacția lui, am știut că era un rechin”, a declarat sportiva, care a adăugat că se afla la aproximativ 30 de metri de barcă în momentul în care soțul ei a văzut rechinul: „Nu am știut cât de mare era sau unde anume era".

Femeia a spus că soțul ei a ghidat-o calm spre barcă.

„Te descurci bine, continuă să înaintezi", a fost sfătuită sportiva. Imaginile au fost filmate și publicate pe rețelele sociale.

„E mare?”, a întrebat sportiva despre rechin și i s-a răspuns: „E greu de zis”.

Tribble și soțul ei concurau cu o echipă de ștafetă într-o cursă caritabilă din Bahamas până la Lake Worth. Cei doi au fost foarte calmi în momentul în care au realizat că au de-a face cu un rechin.

„Nu am știut niciodată că pot să fiu atât de calmă într-o situație ca aceasta”, a adăugat Tribble. „Este o nebunie să mă gândesc la toate astea după ce s-a întâmplat”.

Tribble a spus că nu și-a dat seama cât de aproape era rechinul până când nu a vizionat mai târziu înregistrarea video.

„Am fost surprinsă că era mai mare și mult mai aproape decât am crezut inițial", a spus ea. "La un moment dat, în videoclip, se observă cum rechinul a intrat complet sub placa mea. Am observat, de asemenea, cât de rapide și elegante au fost mișcările. Rechinul era aparent doar curios să vadă de ce mă aflam acolo", a povestit sportiva.

În cele din urmă, rechinul s-a îndepărtat înotând, iar sportiva și-a terminat cursa.

Travis Suit, directorul executiv al Crossing For Cystic Fibrosis, cursa caritabilă la care participau soții, a declarat: „Suntem recunoscători că Malea nu a fost rănită și suntem foarte mândri de reacția calmă și disciplinată pe care familia Tribble a avut-o, oferind un exemplu minunat despre cum să gestionezi astfel de întâlniri cu rechinii. Suntem vizitatori atunci când ne aflăm în ocean, este într-adevăr casa lor, așa că o astfel de situație este de așteptat."

