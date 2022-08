Clipe de panică pentru turiștii de pe o insula din Grecia, care susțin că au văzut un rechin aproape de țărm. Imaginile surprinse

Turiștii de pe insula grecească Kos au fugit panicați când un rechin de aproximativ trei metri și jumătate și-a făcut apariția aproape de țărm. O martoră în vârstă de 60 de ani a declarat că rechinul înota la doar 15 metri de țărm, ceea ce i-a făcut pe turiștii panicați să iasă din apă.

„Abia ieșisem din apă și mă bucur că am ieșit. nu am vrut să fiu următoarea lui masă”, a declarat Jackie Jones, potrivit greekcitytimes.com.

Martorii spun că au văzut un rechin aproape de țărm, pe insula Kos din Grecia

„Soțul meu a văzut ceva în apă și a crezut că era cineva care făcea snorkeling. Dar ne-am ridicat și am văzut că era clar o vietate marina și ne-am dat seama apoi că era un rechin. Nu aveam de gând să mă întorc în apă după aceea! A fost foarte îngrijorător pentru că, evident, mai erau încă oameni în apă”, a spus femeia.

Bunica a doi copii din Cannock, Staffordshire, a călătorit pe insulă împreună cu soțul ei, Nev, pentru a sărbători cea de-a 60-a aniversare a acestuia. Cei doi se bucurau de o zi de relaxare pe plajă când au observat o umbră alarmantă în apă.

„Înota de jos în sus. Am văzut cât de mare era. Nu am mai intrat în apă în ziua aceea, după ce am văzut”.

Chiar dacă acest episod i-a amintit lui Jackie de recentele atacuri ale rechinilor din Egipt, ea a declarat că își dorește să se întoarcă pe insula Kos, fiind insula favorită a familiei sale.

„Nu am mai văzut așa ceva. Venim în Kos de 20 de ani și nu am văzut niciodată așa ceva. A doua zi ne-am întors pe plajă. Am intrat în apă, dar am stat aproape de țărm pentru a putea ieși rapid dacă vedem ceva. Verificam și mă uitam constant dacă era rechinul în golf, dar nu era. Ne vom întoarce cu siguranță pe insulă. Nu ne-a descurajat deloc să revenim", a spus turista.

Posibila apariție a rechinului vine în contextul în care turiștii britanici au fost avertizați de o creștere a numărului de atacuri de rechini în Marea Mediterană.

Întoarcerea turiștilor după doi ani de pandemie de Covid-19, precum și pescuitul excesiv ar putea face ca rechinii să se aporpie de locurile frecventate de oameni.

Până în prezent, 51 de specii de rechini au fost înregistrate în Marea Mediterană, inclusiv ucigașul rechin alb.

Vara aceasta, două femei, dintre care una de origine română, au fost ucise de un rechin în Marea Roșie, Egipt.

