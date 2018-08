Motivul halucinant pentru care o femeie și-a părăsit logodnicul la o săptămână înainte de nuntă! Ce a găsit în telefon a șocat-o teribil! 

A crezut că și-a întâlnit marea dragoste și, după șase luni în care a purtat mândră nevoie mare inelul de logodnă, o femeie în vârstă de 21 de ani a făcut o descoperire teribil cu doar o săptămână înainte de nuntă și a anulat-o.

Claire Dalton, în vârstă de 21 de ani, a crezut că și-a întâlnit iubitul perfect, însă cu o săptămână înainte de nuntă, ea a descoperit adevărul despre partenerul ei de viață și, din păcate, n-a putut să-l ierte.

”Sunt acea femeie care și-a petrecut șase luni din viață cu un inel pe deget. Acea femeie care a plănuit întreaga nuntă, pentru ca o săptămână mai devreme să descopere că totul a fost o minciună.”, a povestit Claire, care a mărturisit că a rupt logodna cu soțul ei după ce a găsit în telefon căutări pe site-uri porno.

”Mi s-a făcut rău instant. Am vrut să zbier. Am vrut să plâng. Am vrut să lovesc în zid. Dar în acel moment, când am văzut totul, am rămas paralizată.”, a mai povestit femeia.

Claire, care este mormonă, susține că religia ei îi aduce bucurie și fericire și, în ciuda faptului că mulți au criticat-o pentru faptul că și-a părăsit partenerul, n-a găsit altă soluție.

Ba mai mult, ea a mărturisit că atunci când a aflat totul, ea și-a sunat invitații (aproape 300 de persoane), pentru a le spune ceea ce s-a întâmplat, ea precizând că dependența partenerului ei ”nu i-a ruinat viața doar ei, ci și celor din jurul lui”.

