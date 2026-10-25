Munca de acasă are un preț pe care puțini îl iau în calcul. Ce au descoperit cercetătorii despre angajații care lucrează remote

Atunci când vine vorba de munca de acasă, se pare că aceasta are un preț pe care puțini îl iau în calcul, susțin cercetătorii.

Angajații care lucrează de acasă se expun la un risc important, susțin experții | Shutterstock

Numeroși angajați apreciază opțiunea de a lucra de acasă sau de la distanță, în loc să facă naveta până la birou, care poate dura și ore întregi în fiecare zi.

Dar se pare că munca remote are și unele dezavantaje de care angajații trebuie să fie conștienți, scrie CBS News.

Munca de acasă a devenit comună în perioada pandemiei, dar multe companii le permit și acum angajaților să continue în același format.

Dar nu toți știu exact ce preț are această libertate, care vine la pachet și cu unele dezavantaje.

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Munca de acasă are un preț pe care puțini îl iau în calcul

Un studiu recent realizat de Natalia Emanuel, economist în cadrul Băncii Rezervei Federale din New York, publicat în revista Science, a constatat că munca remote sporește adesea productivitatea. Dar îi face pe mulți angajați să se simtă izolați social și duce la probleme de sănătate mintală, scrie Researchgate.

Sondajele arată frecvent faptul că majoritatea angajaților preferă munca de acasă. Unii dintre ei sunt dispuși să renunțe și la o parte din salariu pentru a avea o flexibilitate mai mare.

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În plus, angajații în regim remote ar avea o satisfacție mai mare la locul de muncă. La aceasta se adaugă și un echilibru mai bun între viața personală și cea profesională.

Dar noile date indică mai multe costuri pe termen lung atunci când vine vorba de renunțarea la mersul la birou.

„Am descoperit că munca de la distanță crește timpul petrecut în izolare, înrăutățește sănătatea psihică și duce la o creștere a tratamentelor medicamentoase,” scriu experții în studiu.

„Deși numeroase cercetări arată că angajații își doresc să lucreze remote, constatările noastre sugerează că aceștia s-ar putea să nu realizeze efectele negative pe care munca de acasă le are asupra propriei stări de bine. Efecte care se acumulează în timp,” susțin autorii.

Doar în SUA, în 2019, 7% din totalul angajaților aveau posibilitatea să lucreze remote. În 2023, numărul a crescut la 28% și nu s-a schimbat semnificativ de atunci.

Oamenii petrec mai mult timp izolați

Pe o perioadă de aproximativ 10 ani, analizată înainte și după pandemie, angajații care lucrează de acasă au înregistrat o creștere cu 58% a orelor petrecute singuri, comparativ cu cei care merg la birou, conform datelor Băncii Rezervei Federale din New York.

De asemenea, pentru angajații remote a crescut semnificativ riscul de a petrece o zi întreagă fără niciun fel de contact uman. Acest lucru a însemnat „fără scurte conversații cu un chelner, fără un salut de la un coleg de muncă, fără un zâmbet de la un trecător în magazin”, scrie în studiu.

„Atunci când munca a devenit mai izolată, oamenii nu au compensat în mod semnificativ prin mai multă socializare în afara orelor de program,” au scris autorii raportului. „Ca urmare, extinderea muncii remote s-a tradus printr-o creștere uriașă a timpului total petrecut în izolare.”

Angajații remote care locuiesc singuri au resimțit o accentuare și mai puternică a izolării, potrivit cercetării. Această izolare afectează, la rândul ei, sănătatea mintală. Poate explica și o parte din creșterea tulburărilor psihice înregistrate în SUA între perioada dinaintea pandemiei și cea de după.

De exemplu, angajații de la distanță au apelat mai des la specialiști în sănătate mintală decât cei care lucrează fizic la birou. În plus, aveau șanse mai mari să consume medicamente psihiatrice pe bază de rețetă.

În schimb, cercetătorii nu au observat o creștere similară în consumul altor tipuri de medicamente, cum ar fi statinele pentru colesterol ridicat.

Până în februarie 2025, monitorizarea continuă realizată de Gallup asupra sistemelor de muncă hibrid din SUA a arătat că 52% dintre angajații americani ale căror atribuții pot fi îndeplinite de la distanță lucrează într-un mediu hibrid.

Alți 27% lucrează exclusiv remote. Astfel, 79% dintre angajați își petrec cel puțin o parte din timpul de lucru de la distanță. Un procent suficient de mare pentru a reconfigura modul în care funcționează companiile.

Munca remote funcționează pentru unii angajați

Potrivit datelor, colaborarea în echipă și nu proximitatea fizică stimulează productivitatea. În 2024, o analiză amplă a datelor din sondajul Trust Index a scos la iveală faptul că angajații care simt că se pot baza pe sprijinul colegilor au șanse cu 8.2 mai mari să depună efort suplimentar la muncă.

Echipele nu trebuie să fie în același spațiu fizic pentru a colabora, cu ajutorul tehnologiei. Dintre companiile incluse în topul Fortune 100 Best Companies to Work For din 2025, 97 susțin munca remote sau hibridă.

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Productivitatea e cu aproape 42% mai mare în aceste companii comparativ cu un loc de muncă obișnuit din SUA.

Cel mai recent raport Gallup, State of the Global Workplace, arată că angajații care lucrează exclusiv remote raportează cel mai mare nivel de implicare, de 31%, comparativ cu cei în regim hibrid, cu 23%, și cei care lucrează de la birou (19%). Cu toate acestea, ei raportează și o stare de bine mai scăzută, precum și niveluri mai ridicate de stres, furie și singurătate.

Autonomia stimulează productivitatea, dar poate crește în același timp încărcătura cognitivă și presiunea emoțională. Angajații care nu resimt această presiune se descurcă mult mai bine în context remote.