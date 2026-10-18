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Resetul de duminică. Cele 7 lucruri pe care să le faci înainte de luni pentru o săptămână mai liniștită

Duminica poate fi mai mult decât ultima zi de odihnă înainte de o nouă săptămână de muncă. Câteva obiceiuri simple, de la organizarea lucrurilor importante până la pregătirea meselor și respectarea programului de somn, te pot ajuta să începi ziua de luni cu mai puțin stres.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Duminica, 18 Octombrie 2026, 09:00 | Actualizat Sambata, 17 Octombrie 2026, 22:16
Cele 7 lucruri pe care să le faci înainte de luni pentru o săptămână mai liniștită | Profimediaimages.ro
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Specialiștii explică de ce un mic „reset de duminică” poate face diferența.

Fă un plan simplu pentru săptămâna următoare

1. Verifică și notează ce ai de făcut în săptămâna care urmează

Dacă îți dorești să începi săptămâna cu un vibe bun, specialiștii recomandă să iei un pix și o foaie și să începit să notezi lucrurile importante pe care trebuie să le rezolvi în zilele din săptămâna care urmează.

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Verifică ce programări ai, ce întâlniri, care sunt termenele-limită și ce alte obligații personale mai ai.

Psihologii de la Cleveland Clinic recomandă planificarea sarcinilor pentru prima zi a săptămânii ca metodă de gestionare a lucrurilor care îți pot strica duminica.

2. Așează de duminică lucrurile de care ai nevoie luni dimineață

Săptămâna poate începe fără prea multă grabă dacă pregătești hainele și alte lucruri de care ai nevoie în ziua de luni. Verifică, de asemenea, dacă ai toate lucrurile necesare pentru prima zi de muncă sau de școală.
Specialiștii de la American Psychological Association recomandă concentrarea asupra lucrurilor pe care le poți controla, inclusiv pregătirea hainelor și organizarea meselor. Aceste mici rutine pot face diferența în zilele aglomerate.

3. Fă puțină ordine în casă, fără să transformi duminica într-o zi de curățenie generală

O locuință în care e ordine te poate ajuta să începi săptămâna cu mai puțin stres. Deși e duminică, pune hainele la loc, eliberează biroul sau strânge obiectele lăsate prin bucătărie. Nu trebuie să faci curățenie generală și nici să petreci ore întregi cu treburile casnice. Potrivit recomandărilor prezentate de The Spruce, merită să acorzi atenție acelor locuri din casă pe care le folosești zilnic.

4. Planifică mesele pentru începutul săptămânii și scapă de griji în plus

Nu trebuie să gătești duminica pentru toată săptămâna ca să îți fie mai ușor în zilele aglomerate. Verifică ce alimente ai în frigider, notează ce îți lipsește și gândește-te ce poți găti luni și marți. Potrivit American Psychological Association (APA), planificarea meselor poate face parte din rutinele care ajută la gestionarea stresului provocat de incertitudine. O listă scurtă de cumpărături și un meniu orientativ sunt suficiente pentru un început de săptămână mai organizat.

5. Nu încerca să rezolvi în ultima zi a săptămânii tot ce ai amânat în zilele care au trecut

Duminica nu trebuie să devină o zi în care recuperezi toată munca amânată. În loc să te ocupi de toate lucrurile rămase neterminate, încearcă să păstrezi un echilibru între responsabilități și momentele de relaxare.

Specialiștii de la Cleveland Clinic recomandă să acorzi atenție și acelor activități care îți plac și te împlinesc. Dacă poți, evită să verifici constant e-mailurile și mesajele de serviciu. Mai bine, notează pe o listă ce ai de făcut luni și lasă sarcinile pentru începutul săptămânii. Scopul este să începi săptămâna mai organizat, nicidecum să ai un weekend obositor.

6. Culcă-te la o oră rezonabilă duminică seara

Un somn bun te ajută să începi săptămâna cu mai multă energie. De aceea, încearcă să păstrezi un program de somn constant, inclusiv în weekend.

Înainte de culcare, alege o activitate relaxantă și evită telefonul sau alte ecrane. Specialiștii de la American Psychological Association recomandă reducerea expunerii la ecrane și evitarea cofeinei spre seară. În plus, nu te baza doar pe somnul din weekend pentru a recupera nopțile pierdute în timpul săptămânii. O seară liniștită și o oră de culcare potrivită pot face diferența pentru un început de săptămână mai odihnit.

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