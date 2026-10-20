Regula celor 10 minute care te ajută să te deconectezi de la muncă după program. Ce trebuie să faci imediat ce ai ajuns acasă

Dacă vrei să te deconectez de la muncă după program, experții recomandă regula celor 10 minute imediat după ce ai ajuns acasă.

Există numeroase modalități prin care poți crea o delimitare mentală și fizică față de locul de muncă, printre care se numără ritualuri de tranziție și rutine pentru după program.

Mulți angajați susțin că se gândesc la problemele de muncă chiar și în timpul liber, ceea ce poate accentua stresul resimțit zilnic, scrie Healthline.

Ca urmare, experții recomandă să creezi o delimitare clară între viața profesională și cea personală.

Există câteva metode simple care te pot ajuta să te deconectezi de la muncă și unele dintre ele durează doar câteva minute.

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Regula celor 10 minute care te ajută să te deconectezi de la muncă după program

Pentru cei care lucrează de acasă, deconectarea de la muncă poate fi și mai dificilă. Dar, chiar dacă trebuie să mergi la birou sau lucrezi de acasă, regula celor 10 minute care te ajută să te deconectezi de la muncă după program e aceeași.

Crearea unor ritualuri și rutine care să elimine stresul și care să te ajute să te detașezi de muncă e absolut necesară atât pentru sănătatea ta mentală, cât și pentru cea fizică.

Tranziția dintre muncă și casă, mai ales dacă lucrezi de acasă, e esențială pentru ca creierul tău să înceapă să se relaxeze și să facă trecerea către timpul liber.

Pentru persoanele care fac naveta, timpul petrecut în mașină, în tren, în autobuz sau mergând pe jos ori pe bicicletă reprezintă un ritual de tranziție excelent. E o rutină pe care creierul o recunoaște și care marchează separarea de responsabilitățile profesionale pentru restul zilei.

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Dacă lucrezi de acasă, poți încerca să-ți creezi o „navetă fictivă”, cu o plimbare pe jos sau cu bicicleta.

Pentru ambele situații, însă, experții recomandă să introduci în ritualul tău zilnic o regulă de 10-15 minute după muncă. Atunci când ajungi acasă sau închizi computerul, e indicat să ai un obicei relaxant scurt.

Printre obiceiurile care te ajută să te deconectezi de muncă se numără 10 minute de făcut ordine, un duș relaxant, prepararea unui ceai pe care îl bei doar în aceste momente sau aprinderea unei lumânări pe care, din nou, o folosești doar pentru acest obicei.

Mișcarea, schimbarea temperaturii sau altor stimuli, precum mirosul sau gustul, te pot ajuta în tranziția de la stresul de la muncă la relaxarea după program.

Relaxarea după muncă e esențială

Experții susțin că detașarea de la stresul de la muncă în timpul liber e esențială pentru bunăstarea angajaților. În plus, angajații mai relaxați au și un randament crescut în timpul programului.

„Studiile empirice au identificat o relație pozitivă între detașarea psihologică, care include abținerea de la sarcini legate de muncă, precum și deconectarea mentală în timpul liber, și performanța profesională,” susține Sabine Sonnentag, profesoară de psihologie a muncii de la Universitatea din Mannheim, Germania, scrie The Guardian. „În schimb, lipsa detașării psihologice e asociată cu o stare de spirit negativă și cu o stare generală de bine afectată.”

Cei care reușesc să își creeze o rutină sunt, în general, mai relaxați, dar și mai productivi.

Fără să-ți dai seama, e foarte ușor să pierzi peste 1 oră pe telefon. Deși o pauză scurtă de Internet poate fi plăcută uneori, dacă devine o rutină zilnică, te poate lăsa cu o senzație de neîmplinire sau că nu ai timp.

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Experții recomandă să îți creezi o rutină generală după muncă. După ritualul de tranziție, rutina ulterioară putea însemna 1 oră dedicată hobby-ului tău favorit, gătitul alături de familie, un episod din serialul preferat, pregătirea micului dejun pentru a 2-a zi și o rutină de îngrijire a pielii înainte de culcare, scrie Forbes.

Rutinele ajută la gestionarea stresului, îmbunătățesc starea de bine, reduc oboseala psihică cauzată de luarea deciziilor și te ajută să-ți atingi obiectivele.

Dacă e posibil, încearcă să incluzi în timpul liber atât activitate fizică, cât și activități culturale sau artistice, măcar de câteva ori pe săptămână. Efectul e și mai puternic dacă există și o componentă socială.