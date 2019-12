Muzeul de înghețată din New York, o experiență unică. Ar putea deveni cea mai iubită destinaţie turistică

Maryellis Bunn, fondatorul Muzeului de Îngheţată: Am deschis primul magazin temporar, în 2016, aici în New York. Iar când am plecat, aveam 200.000 de clienţi în aşteptare. Atunci mi-am zis: "Doamne! Trebuie să ne întoarcem şi să construim ceva pentru ei."