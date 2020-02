N-a iubit și n-a vrut să audă de căsătorie! Singurul cadou pe care Brâncuși îl făcea amantelor sale: „Mă privea pe furiș. I-a făcut o enormă plăcere”

Se spune că prinţesa Bonaparte suferea de frigiditate şi toată viaţa a avut nevoie de asigurări cu privire la puterea ei de seducţie. Pentru a fi mai atrăgătoare şi-a făcut mai multe operaţii estetice la nas şi la sâni.

„Prințesa X” a fost inspirată tocmai de complexele prințesei și obsesia ei pentru sex. Opera a fost hulită la toate expozițiile la care a fost prezentată. Lucrarea a iscat un scandal monstruos în 1919, la Grand Palais, unde a fost considerată o lucrare pornografică.

Brâncuși a fost obligat să o retragă.

Se spune că, în faţa „Prinţesei X” , celebrul Matisse ar fi exclamat: „Voilà le phallus!” (n.r.- Iată falusul).

„Statuia mea, înţelegeţi domnule, este femeia, sinteza însăşi a femeii, eternul feminin al lui Goethe redus la esenţă. Cinci ani am lucrat şi am simplificat, am făcut materia să spună ceea ce nu se poate rosti.

Şi ce este, în fond, femeia? Un zâmbet între dantele şi fard pe obraji? Nu asta este femeia!

Pentru a degaja această entitate, pentru a aduce în domeniul sensibilului acest tip etern de forme efemere, timp de cinci ani am simplificat, am finisat lucrarea. Şi cred că, biruind în cele din urmă, am depăşit materia.

De fapt e chiar păcat să strici frumuseţea unei materii sfredelind mici găuri pentru ochi, (sculptând) părul, urechile. Şi materia mea e atât de frumoasă prin liniile acestea sinuoase, strălucind ca aurul curat şi care rezumă într-un singur arhetip toate efigiile feminine de pe pământ“, spunea Brâncuşi despre „Prinţesa X”.