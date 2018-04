Nu, nu e Photoshop! Transformarea spectaculoasă a unei prezentatoare TV la trei săptămâni după ce a născut gemeni! Imaginea care a făcut furori pe internet!

O prezentatoare TV cunoscută peste hotare a făcut furori pe internet, după ce a făcut publică o imagine în care le-a arătat prietenilor virtuali cum s-a schimbat silueta ei după ce a născut gemeni.

Sonya Davison Sanchez, prezentatoare TV și model ce este urmărită de peste 250.000 de persoane pe rețelele de socializare, a dezvăluit că în timpul sarcinii s-a îngrășat foarte puțin și a reușit să se recupereze imediat după ce a născut.

Are doar 26 de ani, este mămică de gemeni și se bucură din plin de o carieră de succes. Ba mai mult, Sonya este posesoarea unui trup de invidiat, ea fiind uimită de cât de repede a reușit să se nască.

”Ziua de dinaintea nașterii versus astăzi. Sunt atât de uimită de ce este capabil corpul uman”, a scris ea în dreptul fotografiei făcute publice la trei săptămâni după ce a născut.

"Am crezut că va fi imposibil să revin la corpul pe care îl aveam înainte să nasc. M-am înșelat.. Am ajuns să realizez că o combinație dintre sport și o dietă sănătoasă a fost exact ceea ce aveam nevoie pentru a pierde kilogramele în plus din timpul nașterii după doar trei săptămâni.", a mărturisit ea.

Sonya a mărturisit, de asemenea, că a reușit să slăbească pentru că în fiecare zi, în timpul sarcinii, mergea câte 2-3 ore pe jos.