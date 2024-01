O absolventă de Facultate s-a angajat într-o companie cu program de 8 ore, iar reacția ei a fost surprinzătoare. De ce a plâns

O tânără de 21 de ani, care locuiește în New Jersey, a izbucnit în lacrimi în timp ce povestea cum i s-a schimbat viața de când s-a angajat și cât de greu i se pare să se adapteze unui program de 8 ore de muncă, plus timpul petrecut pe drum.

Brielle, care locuiește în New Jersey, a povestit că lucrează în marketing la un program full time de la 9 la 5. Cele 8 ore de muncă, cumulate cu cele 4-5 ore petrecute pe drumul către birou și înapoi spre casă au extenuat-o pe tânără, potrivit Daily Mail.

Într-un videoclip care a adunat peste 1,5 milioane de vizualizări, proaspăta absolventă de facultate a spus că nu mai are nici timp și nici energie să gătească sau să facă sport după ce ajunge acasă.

La cei 21 de ani ai săi, tânăra face naveta cu trenul către biroul unde lucrează. S-a chinuit foarte mult până a obținut job-ul, iar de când lucrează simte câ nu mai are deloc timp liber. Nu are energie să facă nimic după ce se întoarce acasă, iar de ieșiri în oraș și întâlniri cu prietenii nici nu se mai pune problema.

Fata a plâns când a vorbit despre cât de grea este viața ei în prezent

Reacția surprinzătoare a unei tinere care este la primul ei job după absolvirea Facultății

„Sunt la primul meu job după absolvirea facultății. Nu am timp de nimic. Fac un duș, mâncânc cina și atât. Nu am energie să fac sport, nu am energie să gătesc! Sunt atât de supărată! Nu vreau să mă plâng de job în sine, dar programul de la 9 la 5 în general este pur şi simplu nebunesc. Plec de aici și mă urc în tren cam la 7.30 dimineața și nu ajung acasă până cel mai devreme la 18.15. Nu am timp să fac nimic. Ştiu că puteam să am un program mai lung, dar chiar şi aşa, când ies de la muncă afară e beznă”, a spus Brielle printre lacrimi.

Brielle a obținut postul în compania de marketing după cinci luni de căutări și după ce a aplicat la o mulțime de job-uri.

Tânăra a explicat că nu a avut altă opțiune decât să se mute în New Jersey pentru jobul ei din New York, deoarece nu și-a putut permite prețurile chiriilor care au crescut vertiginos în oraș.

Tânăra cu ochii în lacrimi a dezvăluit că îi ia 'o veșnicie' să ajungă și să se întoarcă de la locul de muncă, recunoscând că ar fi fost mai ușor dacă ar fi locuit la o distanță mică de sediu.

„Plec de aici și mă urc în tren cam la 7.30 dimineața și nu ajung acasă până cel mai devreme la 18.15. Nu am timp să fac nimic", a mai spus fata.

Într-un videoclip ulterior, ea a spus celor care o urmăresc pe TikTok că uneori nu ajunge acasă până la 19.30.

