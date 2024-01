Tânărul care câștigă 3000 de lei în cinci ore făcând o activitate pe care nu o vrea nimeni: „Nu am șef și sunt plătit pe loc”

Un tânăr susține că ajunge să câștige 500 de lire într-o zi (aproape 3000 de lei), având propria lui afacere de curățenie.

Spencer Claeys, din Seattle, a dezvăluit că muncește doar cinci ore în fiecare zi și câștigă mai mulți bani decât o persoană cu un program de corporație.

Tânărul a spus că are o afacere de curățenie - și că cere până la 150 de lire sterline pentru a freca acoperișurile și jgheaburile oamenilor. Astfel, tânărul antreprenor face treburile gospodărești pe care oamenii nu vor, sau nu au timp să le facă.

Spencer a precizat că îi ia aproximativ o oră să curețe acoperișul și jgheabul unei case, ceea ce înseamnă că poate ajunge la mai multe locuințe într-o zi.

El insistă că este "cel mai simplu" și "cel mai rapid" mod pe care l-a găsit pentru a face bani.

Într-un videoclip TikTok, el le-a spus urmăritorilor săi: „Azi am dormit până târziu și m-am dus la muncă la ora 14:00. Am lucrat până la 7 și am făcut 530 de lire sterline. Totul într-o zi de muncă. Fără șef, fără birou și am fost plătit e loc."

Într-un alt videoclip, Spencer a spus că oamenii pot câștiga și mai mult dacă fac munca rapid.

El a adăugat că găsirea unor astfel de locuri de muncă este ușoară, deoarece oamenii nu vor să facă singuri astfel de treburi în gospodăria lor.

„Mulți oameni nu mă cred când spun că poți câștiga 150 de lire sterline pe oră curățând acoperișuri și jgheaburi. Dar adevărul este că poți câștiga chiar mai mult decât atât dacă stabilești un preț bun și faci treaba rapid. Motivul este foarte clar: Oamenii nu vor să facă asta singuri.

„Ei ar putea, dar există literalmente nenumărate exemple de lucruri pe care oamenii le-ar putea face, dar nu vor să o facă. O afacere face doar ca viața cuiva să fie mai comodă."

Spencer, care a lucrat ca model, spune că acoperișurile și jgheaburile trebuie curățate cam o dată pe an, iar toamna este anotimpul său cel mai aglomerat.

