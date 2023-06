O bunică de 73 de ani, care se întâlnește cu bărbați cu zeci de ani mai tineri, explică ce o atrage la ei

O bunică din New Jersey a povestit recent că se întâlnește cu bărbați mai tineri decât ea, fiind atrasă în special de mentalitatea lor.

Kelly Howard a decis să apeleze la o aplicație de întâlniri, destinată femeilor mai în vârstă și bărbaților mai tineri. Femeia nu a mai avut o relație serioasă de cinci ani când a decis să intre pe aplicația aceea, potrivit Daily Mail. Femeia a povestit că este atrasă de bărbații mai tineri, nu doar datorită relațiilor intime, ci și pentru mentalitățile lor proaspete.

În urmă cu aproximativ cinci ani, bunica „plictisită”, care acum are 73 de ani, tocmai se mutase din California în New Jersey și se uita la un documentar despre o femeie bogată de 80 și ceva de ani din New York care se întâlnea cu bărbați mai tineri.

„Și m-am gândit: Ei bine, dacă ea a putut să se întâlnească cu un bărbat mai tânăr, atunci pot și eu"'.

După ce a intrat pe Google, Kelly, care a mai fost căsătorită o dată și a avut o relație timp de 16 ani după aceea, a dat peste o aplicație de întâlniri, care își propune să pună în legătură 'femei singure și bărbați tineri și fierbinți',

Și-a creat un profil, apoi a uitat de el timp de 'câteva zile'.

'L-am deschis pentru a vedea cine încerca să ia legătura cu mine și am fost oarecum copleșită când am văzut că eram contactată de foarte mulți tineri'.

Kelly a spus că a a fost contactată de mai mult de 20 de bărbați în prima zi.

Mărturisirile bunicii care se întâlnește cu bărbați mult mai tineri decât ea

Kelly a explicat că îi place să fie cu bărbați mai tineri pentru că este o „femeie foarte independentă”.

„Sunt pe cont propriu de mult timp și mă întrețin singură. Și am un fel de mentalitate de genul -dacă nu-mi plătești facturile, nu-mi spune ce să fac'', a continuat ea.

„Și o mulțime de bărbați mai în vârstă cu care am avut relații sau cu care am încercat să am relații, au această atitudine masculină”.

„M-am tot întâlnit cu aceste tipuri de bărbați care, într-un fel, sunt protectori, dar într-un fel sunt autoritari și vor să fie satisfăcuți și vor să o aibă pe mămica”.

„Așa că atracția mea pentru bărbații mai tineri a fost că erau deschiși la minte. Nu au crescut în... această cultură în care bărbatul pleacă la muncă și apoi femeia are cina gata pe masă când el vine acasă, nu au crescut așa și se pun pe picior de egalitate cu femeile”, a spus femeia

Dar Kelly a spus că nu este vorba doar de mentalitatea lor, ea a spus că îi găsește pe bărbații mai tineri 'atractivi din punct de vedere fizic' și că nivelul lor de energie este 'mai ridicat'.

„Nu se așteaptă să gătești, să faci curat și să îndeplinești toate sarcinile standard de bază "feminine" care erau așteptate de bărbații mai în vârstă”, a adăugat ea.

„Cred că unii bărbați mai în vârstă se prind, dar nu suficient de repede”.

În ciuda faptului că la început era sceptică în privința relațiilor online, Kelly a reușit să formeze realații de lungă durată cu bărbații pe care îi întâlnește.

Una dintre primele persoane pe care le-a cunoscut pe aplicație a fost un bărbat din Vancouver, Canada.

'De atunci ne trimitem mesaje, dar nu ne-am întâlnit niciodată cu adevărat, pentru că el este în Vancouver, iar eu sunt acum în New Jersey.

'Suntem prieteni și confidenți, ne-am dezgolit sufletele unul față de celălalt și nu m-am gândit cu adevărat că așa ceva s-ar putea întâmpla vreodată online, să te îndrăgostești și să ții la cineva pe care nici măcar nu l-ai întâlnit vreodată.

„Și sunt uimită că asta chiar s-a întâmplat, și se întâmplă. Țin foarte mult la el, și el la mine, și ne conectăm din când în când... dar nu există o grabă reală de a fi împreună. Este ca și cum ai avea un tip care este cel mai bun prieten căruia îi poți spune totul, iar el face același lucru cu tine'.

Kelly, căreia de obicei îi plăcea să se întâlnească cu bărbați între 30 și 40 de ani, a adăugat că a avut și câțiva iubiți cu care s-a întâlnit

„Multe dintre aceste conexiuni se pot dezvolta inițial ca urmare a unei atracții fizice, dar cu timpul devine ceva maim mult. Așa s-a întâmplat cu un bărbat din Philadelphia și din când în când ne întâlnim, ieșim în oraș, luăm prânzul, petrecem ceva timp unul cu celălalt”, a spus ea.

„Niciunul dintre noi nu caută să se implice într-o relație de tip de tip iubit/iubită, monogamă, așa că totul funcționează bine”, a adăugat bunica.

La fel ca mulți oameni care au avut întâlniri online, Kelly a avut parte de bărbați care au făcut-o să creadă că sunt 'minunați' și apoi au dispărut.