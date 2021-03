O chitanță l-a salvat din închisoare după ani de zile. Cum și-a demonstrat un om inocența printr-o simplă hârtie

Dacă această chitanță ar fi fost descoperită mai devreme, e posibil ca Alford să nu fi ajuns în închisoare deloc, potrivit avocatului său, White.

”Cred că putem presupune că dacă procurorii nu cred că pot urmări în justiție un caz cu dovadă de alibi acum, atunci cum cred că ar fi putut face asta atunci?” a declarat White. ”Cred că Hertz a greșit grav aici.”

Citește și: Staruri care au făcut ani grei de închisoare. Ce muzician celebru a fost condamnat pentru omorârea unui femei în propria locuință

”Deși nu am putut face rost de istoricul de închiriere din 2011 atunci când a fost cerut în anul 2015, am continuat să depunem eforturi pentru a-l găsi,” au declarat reprezentanții Hertz. ”Cu avansuri în căutarea de date din ultimii ani, am fost capabili să găsim istoricul în anul 2018 și l-am predat imediat.”

În acest moment, după ani de zile petrecuți în închisoare, Alford vrea să dea în judecată compania din cauza chitanței.