O durere de burtă a făcut-o să creadă că suferă de probleme mari de sănătate. Ce a aflat la spital i-a schimbat întreaga viață

BriAnna Blaton, căci despre ea este vorba, a crezut că durerea se cauzează pietrelor la rinichi, așa că s-a internat. Însă, la spital a avut parte de o descoperire tulburătoare. Află din rândurile de mai jos despre ce este vorba!

BriAnna Blanton este o adolescentă în vârstă de 18 ani, care și-a petrecut cea mai mare parte din vară distrându-se cu prietenii pe un lac din Carolina de Sud, potrivit nypost.com.

După un timp, ea a început să experimenteze dureri chinuitoare în zona coastelor și a presupus vă avea pietre la rinichi, așa că s-a prezentat de urgență la medic. Ce a aflat atunci i-a schimbat toată viața!

Ce a putut descoperi tânăra de 18 ani, după ce a ajuns de urgență la medic

BriAnna Blanton a crezut, inițial, că suferă de o boală gravă, însă, la spital, a aflat că este în travaliu și că trebuie să nască din moment în moment:

„Am rămas cu gura căscată. Nici nu puteam să plâng. Eram într-o stare totală de șoc. Mi-am petrecut toată vara trecută fără să știu că sunt însărcinată.”, a spus adolescenta, citată de sursa menționată mai sus.

BriAnna a precizat că nu experimentase înainte niciun simptom tipic sarcinei, făcându-și inclusiv unele teste care au ieșit negativ:

„Eram în bikini și crop top, dar nu m-am îngrășat niciodată și nu am avut alte simptome.”, și-a amintit ea, citată de sursa menționată mai sus./„Chiar îmi venea menstruația și nu îmi întârzia niciodată. (...) Mama era chiar acolo când mi-am făcut testul, pentru că mi s-a făcut rău după ce am mâncat ceva și a vrut să fac testul.”, a explicat ea, potrivit sursei citate mai sus.

BriAnna și-a amintit că pe 8 septembrie s-a trezit la patru dimineața cu patul ud și cu dureri ascuțite în zona coastelor, dar și în partea inferioară a abdomenului:

„Mă simțeam ca și cum aș fi avut un accident. Asta nu mi s-a mai întâmplat niciodată înainte.”, a continuat adolescenta, citată de sursa menționată mai sus.

Pentru că știa că ceva nu este în regulă, și-a trezit atunci mama, care a dus-o imediat la urgențe, bănuind că are ceva la rinichi. Deoarece durerile deveneau tot mai mari la fiecare trei-patru minute, medicii au constatat că fata este o viitoare mămică și că are contracții:

„Asistenta m-a controlat și apoi s-a uitat la mine. Nu voi uita niciodată expresia de pe chipul ei când mi-a spus că sunt dilatată cu opt cm. Se pare că aceasta a fost apa care mi s-a rupt.”, și-a mai amintit ea, potrivit nypost.com.

La sala de nașteri s-a confirmat că BriAnna Blanton este însărcinată.

Adolescenta a ajuns să își iubească noua viață mai mult

Astfe, pe data de 9 septembrie, BriAnna Blanton a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă, pe care a numit-o Oakleigh Allyn.

„Nu am idee cum am avut un copil de trei kg în mine, am fost întotdeauna atât de slabă.”, și-a mai amintit ea, potrivit sursei citate./„Când în cele din urmă m-am liniștit după ce am născut, mama m-a întrebat cum îi voi pune numele. Am petrecut 45 de minute gândindu-mă la asta înainte de a veni cu numele Oakleigh”, a continuat ea, potrivit nypost.com.

Deși nu era pregătită pentru turnura pe care a luat-o propria viață, BriAnna Blanton a dezvăluit că prietenii și familia au primit vestea mult mai bine decât se aștepta:

„Mi-a luat ceva timp să procesez și să mă obișnuiesc cu situația. De asemenea, am fost îngrozită să le spun prietenilor mei, pentru că nu știam cum vor reacționa. Nu le-am spus timp de aproximativ o săptămână, dar când am făcut-o, a fost totul atât de uimitor.”

Proaspăta mămică își iubește viața mult mai mult acum.