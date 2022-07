O femeie a cumpărat banane și a descoperit că au miezul negru roșiatic. Ce sunt „venele” din interior și ce trebuie să faci

Tot mai mulți clienți au descoperit banane cu aspect ciudat și s-au întrebat dacă acestea sunt stricate sau nu. Specialiștii au explicat ce înseamnă dacă fructele pe care le-ai cumpărat arată ca cele din imagine, cu miezul negru.

Bananele sunt printre fructele pe care le putem găsi la magazine indiferent de anotimp. Sățioase, gustoase și sănătoase, acestea constituie de cele mai multe ori gustarea perfecta, indiferent de împrejurare.

Totuși, au fost clienți care au descoperit fructe cu miezul negru roșiatic și s-au speriat, neștiind ce înseamnă acest lucru.

Ce înseamnă dacă ai găsit banane cu miezul negru roșiatic (înnegrite în mijloc)

Numeroși clienți din diferite orașe din Statele Unite ale Americii au avut surpriza de-a descoperi faptul că au cumpărat banane înnegrite în mijloc. Mulți au crezut că este vorba despre un tip de mucegai, ce seamănă cu niște vene sau ramificații. Totuși, specialiștii trag un semnal de alarmă și explică ce înseamnă atunci când ai găsit banane cu miezul negru, de fapt.

Citește și: Ce se întâmplă dacă mănânci banane în fiecare zi. Consumul zilnic are un efect neașteptat. Ce poți să pățești

Atunci când în regiunile din America de Sud unde se cultivă banane sunt înregistrate ploi abundente poate apărea Mokillo, cunoscută și ca „degete roșii”. Este vorba despre o infecție bacteriană care apare în mod natural pe floarea de banană și, în unele cazuri, poate să pătrundă chiar și în interiorul fructului.

Efectul? Un miez închis la culoare, roșu spre negru, cu o textură tare, crocantă. Acest detaliu însă nu se poate observa atunci când ești la magazin și cumperi fructele, ci abia atunci când le-ai decojit și tăiat în bucăți sau ai luat o înghițitură.

Citește și: Femeia care a cumpărat banane de la supermarket, speriată teribil de ceea ce a găsit în plasă, când a ajuns acasă. Ce a descoperit

Este exact situația prin care a trecut o mamă pe nume Ashley Eisemann. Femeia cumpărase fructele pentru fiica ei în vârstă de doi ani. A observat că aceasta refuză să le mănânce. Când s-a uitat mai atent, nu mica i-a fost surpriza să descopere miezul roșiatic spre negru.

„M-am speriat când am văzut. Am tăiat fructul în jumătate și am văzut că tot mijlocul era închis la culoare. E dezgustător”, a zis mama, potrivit celor de la dailystar.co.uk.

Cumpărătorii sunt sfătuiți acum să returneze la magazine bananele respective și să evite consumul. Producătorii încearcă să găsească metode eficiente pentru a preveni astfel de situații.

Deși nu reprezintă un pericol pentru sănătate, oamenii sunt sfătuiți de către specialiști să evite consumul de banana cu Mokillo.

Mireasa: Confesiuni ▶ Cele mai noi episoade sunt disponibile exclusiv în AntenaPLAY