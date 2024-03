O femeie a descoperit că soțul avea o aventură cu mama ei, adică soacra lui! Ceea ce a urmat întrece orice imaginație

O femeie și-a luat inima în dinți și a dezvăluit faptul că soțul ei a avut o aventură cu mama ei, adică soacra lui! Oameni din întreaga lume s-au întrebat cum a fost posibil una ca asta.

Oricât de imposibil ar părea de crezut, o tânără a rămas mai mult decât surprinsă atunci când și-a dat seama că soțul ei are o aventură chiar cu soacra, adică mama ei. Se pare că cei doi nu s-au oprit doar aici, iar ceea ce a urmat i-a bulversat pe mulți.

O femeie a descoperit că soțul ei are o aventură cu soacra, însă cei doi nu s-au oprit doar aici. Ce au putut să facă, fără pic de resentiment

Această întâmplare a avut loc în viața unei femei pe nume Katherine. Tânăra a descoperit totul abia la patru luni după ce mama și soțul ei au început o aventură.

Supărată, femeia și-a luat inima în dinți și a dezvăluit totul în mediul online, dorind nu doar să se confeseze, ci și să afle ce părere au și alții despre cele întâmplate.

„Aventura dura deja de vreo 4 luni atunci când am descoperit dovezi clare. Într-o zi mi s-a părut că văd pe corpul ei un tatuaj nou în care scrie „Please Love Me Forever” (n.r. Te rog iubește-mă pentru totdeauna). Atât de disperată să fie? Mi s-a părut ciudat faptul că a încercat să mi-l ascundă și că acoperă cu mâna, spunând că nu e un tatuaj nou! M-a pus pe gânduri. I-am zis soțului de asta și el a spus că el știe despre tatuaj, că i l-a arătat. Mi s-a părut ciudat cum toată lumea din familie știa, numai eu nu! Aparent, mama mea a mers mai departe cu obsesia ei pentru soțul meu și și-a făcut un tatuaj pe corp, pentru el.

Ulterior, câteva săptămâni mai târziu, am aflat despre aventura soțului meu cu mama mea. Am plecat imediat cu cei doi copii. Chiar în noaptea aceea, mama mea s-a mutat în casa mea, cu soțul meu. Au continuat aventura până ce am decis să îi trimit soțului meu actele de divorț și vestea că am de gând să cer custodia totală a copiilor. Între timp, soțul meu și mama mea își făceau idei și planuri de căsătorie, lucru c ear fi făcut-o pe mama mea un fel de mamă vitregă a copiilor mei și implicit a nepoților ei.

La un moment dat, toate rudele din familie s-au prins că ceva nu este în regulă în modul în care ei doi se comport unul cu celălalt. Aventura însă n-a durat mult, mama s-a întors la tatăl meu și el a iertat-o. Totuși, mama mă jignește pe mine acum și spune că totul s-a întâmplat din vina mea, fiindcă sunt o fiică și o soție groaznică”, a dezvăluit femeia în cadrul unor clipuri publicate pe TikTok, arată cei de la mirror.co.uk.

După incident, tânăra nu a mai păstrat legătura cu mama ei, ba chiat a recurs la terapie laser ca să își scoată tatuajul făcut împreună cu mama ei, ca semn de iubire între ele.