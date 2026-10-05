Un caz neobișnuit din Florida ridică din nou problema confidențialității conversațiilor purtate cu Inteligența Artificială.

O femeie a folosit Claude pe post de jurnal, iar AI-ul a alertat poliția. Ce a scris în conversație | Shutterstok

O femeie care spune că folosea chatbotul Claude ca pe un jurnal personal a ajuns în atenția poliției după ce sistemele de siguranță ale platformei au detectat mesaje considerate amenințătoare.

Potrivit techspot.com, femeia se numește Carli Michelle Heller, are 30 de ani și locuiește în Bonita Springs, Florida. Ea se confruntă acum cu o acuzație penală după mesajele transmise într-o conversație cu Claude, chatbotul dezvoltat de Anthropic.

Informația este confirmată și de presa locală. Conform gulfcoastnewsnow.com, cazul a fost investigat de Lee County Sheriff’s Office, iar autoritățile susțin că mesajele au fost transmise prin platforma AI a Anthropic.

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Ce a scris femeia în conversația cu Claude

Potrivit raportului de arestare citat de techspot.com, pe 26 septembrie 2026, utilizatoarea ar fi scris în conversație că intenționează să atace sediul Lee County Sheriff’s Office.

Presa locală relatează că în ziua următoare ar fi apărut un alt mesaj în care utilizatoarea susținea că și-a procurat o armă.

Cum a ajuns conversația cu AI la poliție

Conform techspot.com, sistemele de siguranță ale Claude au identificat mesajul și l-au semnalat automat.

Ulterior, conversația a fost trimisă către o echipă umană de verificare. După analizarea mesajelor și evaluarea situației, cazul a fost raportat autorităților.

Aceeași succesiune este descrisă și de swfl.io, care citează raportul de arestare: sistemele Anthropic monitorizează anumite tipuri de conținut potențial periculos, iar gravitatea mesajelor a determinat escaladarea lor către o echipă umană, care a sesizat apoi forțele de ordine.

Femeia le-ar fi spus polițiștilor că folosea AI-ul ca pe un jurnal

Potrivit sursei citate mai sus, șeriful Carmine Marceno a declarat că Heller le-ar fi spus anchetatorilor că folosea Inteligența Artificială ca pe un jurnal.

Specialiștii citați de presa locală spun că natura conversațională a chatboturilor îi poate face pe oameni să perceapă interacțiunea drept una mai intimă sau mai privată decât este în realitate.

Un specialist în AI citat de swfl.io explică faptul că utilizatorul poate avea impresia că „doar poartă o conversație”, fără să se gândească imediat că informația respectivă este procesată și stocată de o platformă tehnologică.

Ce s-a întâmplat după ce Anthropic a alertat autoritățile

Polițiștii au identificat-o pe Heller și au mers la domiciliul ei din Bonita Springs.

Conform techspot.com, femeia ar fi fost reținută fără incidente, iar ancheta a fost preluată de un investigator al Lee County Sheriff’s Office.

Heller este acuzată de formularea unei amenințări scrise cu violența.

Potrivit legislației din Florida citate de techspot.com, o asemenea faptă poate constitui infracțiune de gradul al doilea atunci când este vorba despre o comunicare scrisă sau electronică ce amenință cu uciderea sau rănirea unei persoane, un atac în masă ori un act de terorism.

Conform presei locale, femeia urmează să se prezinte în instanță în noiembrie 2026.

Sunt private conversațiile cu Claude?

Conform centrului oficial de confidențialitate claude.com, în mod implicit, angajații Anthropic nu au acces la conversațiile utilizatorilor. Există, însă, excepții, inclusiv situațiile în care este necesară o verificare pentru aplicarea politicilor de utilizare. În astfel de cazuri, accesul este limitat la membri desemnați ai echipei Trust & Safety.

Anthropic explică și că anumite conversații semnalate de sistemele automate pentru posibile riscuri pot fi supuse unei verificări umane controlate.

În ce situații poate Anthropic transmite informații autorităților

Conform politicii oficiale publicate pe claude.com, Anthropic spune că, în general, nu furnizează informații despre utilizatori autorităților decât în baza unui proces legal valid, precum un mandat sau o citație valabilă.

Există, însă, o excepție pentru situațiile de urgență. Compania spune că poate furniza informații dacă apreciază că există o situație care poate conduce la vătămare fizică iminentă sau moarte și că transmiterea rapidă a informațiilor ar putea contribui la prevenirea ei.

Acest lucru nu înseamnă că orice conversație cu Claude este trimisă sau disponibilă poliției. Politica descrie situații limitate, inclusiv solicitări legale și urgențe grave.

De ce cazul este important pentru cei care folosesc AI

Cazul arată diferența dintre percepția utilizatorului și funcționarea unei platforme AI. O conversație cu un chatbot poate părea similară unei discuții private sau unui jurnal, însă nu trebuie tratată ca un jurnal personal offline.

Utilizatorii ar trebui să evite introducerea inutilă în chatboturi a informațiilor foarte sensibile sau confidențiale și să consulte politicile de confidențialitate ale serviciului folosit.

Cazul din Florida este neobișnuit nu doar prin acuzația adusă femeii, ci și prin traseul mesajului: de la o conversație pe care utilizatoarea spune că o trata ca pe un jurnal, la un sistem automat de siguranță, o verificare umană și, în cele din urmă, autorități.

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