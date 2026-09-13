Anthropic, creatorul Claude, a publicat lista meseriilor care ar putea fi cel mai afectate de AI.

Anthropic, creatorul Claude, anunță ce meserii ar putea fi cel mai afectate de AI. Ce joburi apar pe listă | Shutterstok

Inteligența artificială poate face, deja, o parte din activitățile pe care oamenii le desfășoară în mod obișnuit la locul de muncă. Cu toate acestea, AI nu a început, cel puțin deocamdată, să înlocuiască forța de lucru umană.

Un raport realizat de Anthropic, creatorul Claude, arată ce meserii ar putea fi cel mai afectate de Inteligența Artificială în viitor.

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Ce meserii sunt cel mai expuse la Inteligența Artificială

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Raportul Anthropic privind piața muncii, publicat în martie de economiștii Maxim Massenkoff și Peter McCrory, a abordat această situație prin prisma a doi indicatori.

Expunerea teoretică reprezintă volumul de activități dintr-o anumită profesie pe care AI l-ar putea prelua, nivelul fiind foarte ridicat în cazul rolurilor din domeniul informaticii, matematicii, afacerilor și finanțelor.

Expunerea observată reflectă sarcinile pe care Claude le îndeplinește efectiv în fluxurile de lucru profesionale reale, iar această valoare este mult mai mică.

Sarcinile considerate integral realizabile de către un model AI au reprezentat 68% din utilizarea observată a lui Claude, potrivit paginii de Instagram artificialzone.

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Lista realizată pe baza datelor Anthropic cuprinde mai multe domenii în care AI ar putea prelua o parte semnificativă din activități. Printre acestea se numără managementul, finanțele, IT, administrația, juridicul, media și vânzări.

În schimb, meseriile practice, precum construcțiile, agricultura, transportul și asistența medicală, sunt, momentan, mai puțin afectate.

Aceste ocupații sunt mai dificil de automatizat, deoarece presupun interacțiunea cu omul mediul înconjurător. De exemplu, AI poate oferi instrucțiuni unui instalator, dar nu poate efectua singur o reparație într-o locuință. Totodată, Inteligenția Artificială poate ajuta la planificarea unei construcții, însă nu poate înlocui toate activitățile umane desfășurate pe un șantier.

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Raportul Anthropic nu spune că profesiile de pe lista celor mai expuse vor dispărea complet, ci, mai degrabă, felul în care lucrăm se poate schimba. Partea interesantă este că oamenii care vor ști să folosească AI vor putea lucra mai eficient.

Orice meserie presupune numeroase activități pe care AI le poate realiza, însă angajatul poate rămâne necesar pentru verificarea rezultatelor, luarea deciziilor, comunicarea cu oamenii sau gestionarea situațiilor complexe.

Un jurist poate utiliza AI pentru analizarea documentelor, însă deciziile importante necesită, în continuare, expertiză umană. Un angajat din finanțe poate lăsa AI să proceseze datele, dar interpretarea rezultatelor și asumarea unor decizii rămân în responsabilitatea sa.

Prin urmare, întrebarea nu este doar „Ce joburi va elimina AI?”, ci și „Cât dintr-un job poate fi făcut de AI?”, mai relatează sursa citată mai sus.