Iată de ce a ajuns o companie despre care foarte mulți oameni nici măcar nu au auzit să fie discutată la nivel mondial și ce legătură are ea cu viața unui om care nu lucrează în tehnologie!

Ce este Anthropic și de ce toată lumea vorbește despre compania de AI. Cum te poate afecta, chiar dacă nu ai auzit de ea | Shutterstok

Numele Anthropic apare tot mai des în presa internațională, pentru că vorbim despre una dintre companiile aflate în centrul cursei mondiale pentru Inteligența Artificială și despre creatorul lui Claude, unul dintre principalii concurenți ai ChatGPT.

Subiectul a revenit puternic în actualitate la finalul lunii septembrie 2026, după apariția unor informații din documentele pregătite pentru listarea companiei la bursă.

Anthropic urmărește o evaluare care ar putea ajunge în zona de 2.000 de miliarde de dolari, adică două trilioane de dolari în sistemul american de exprimare a numerelor, potrivit reuters.com.

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Povestea devine și mai interesantă, pentru că Anthropic nu este o companie veche. A fost lansată în anul 2021, iar, în numai câțiva ani, a ajuns unul dintre cele mai importante nume din AI, conform reuters.com și anthropic.com.

Ce este, de fapt, Anthropic

Anthropic este o companie americană de cercetare și dezvoltare în domeniul Inteligenței Artificiale.

Compania a fost fondată în anul 2021 și este condusă de frații Dario Amodei și Daniela Amodei, CEO, respectiv președinte al companiei, potrivit reuters.com.

O parte dintre fondatorii Anthropic au lucrat anterior la OpenAI. Echipa care a format compania avea deja experiență în dezvoltarea modelelor mari de Inteligență Artificială și în cercetarea siguranței AI, conform anthropic.com.

Anthropic se definește drept o companie de cercetare și siguranță în domeniul AI și spune că obiectivul său este dezvoltarea unor sisteme de Inteligență Artificială „fiabile, interpretabile și controlabile”, potrivit sursei citate.

Compania are și o structură diferită de cea a unei corporații clasice. Anthropic este organizată ca Public Benefit Corporation, ceea ce îi permite, cel puțin la nivel juridic și de misiune declarată, să ia în calcul atât interesele acționarilor, cât și beneficiul public și siguranța dezvoltării AI.

Ce este Claude și de ce este important

Produsul pentru care Anthropic este cunoscută este Claude, familia sa de modele de inteligență artificială.

Claude a fost lansat public în 2023 și concurează direct cu ChatGPT de la OpenAI și cu modelele dezvoltate de Google, potrivit reuters.com.

Claude este un asistent bazat pe inteligență artificială căruia îi poți pune întrebări, îi poți da texte și documente pentru analiză, îi poți cere să scrie, să rezume, să compare informații sau să rezolve diferite sarcini.

Între timp, astfel de modele au trecut mult dincolo de simpla conversație. Anthropic dezvoltă Claude pentru programare, analizarea informațiilor, documente și alte activități de birou, dar și pentru sarcini în care AI-ul poate lucra mai autonom.

Claude este disponibil oficial și în România, conform listei de țări în care Anthropic oferă Claude.ai, publicată anthropic.com.

Pe 28 septembrie 2026, Anthropic a lansat Claude Sonnet 5.5, unul dintre cele mai noi modele ale companiei, conform surselor citate.

Compania susține că Sonnet 5.5 este cu peste 30% mai rapid decât generația anterioară și că, pentru majoritatea sarcinilor, costul efectiv poate fi cu până la 30% mai mic, potrivit anthropic.com.

Anthropic îl prezintă drept un model potrivit pentru sarcini cotidiene bine definite, programare, corectarea erorilor și realizarea unor documente, prezentări și foi de calcul.

Așadar, competiția dintre companiile AI nu mai este doar despre cine are chatbotul care „răspunde mai bine”. Miza devine cine poate construi un sistem capabil să facă efectiv o parte din munca pe care astăzi o fac oamenii la calculator.

De ce vorbește toată lumea despre Anthropic: Cifrele sunt uriașe

Cifrele apărute acum din documentele companiei explică foarte bine de ce Anthropic atrage atât de multă atenție.

Veniturile Anthropic au crescut de aproape 12 ori în 2025, ajungând la aproximativ 4,6 miliarde de dolari, conform documentelor analizate de reuters.com.

Sursa citată arată că, dacă ritmul înregistrat în primele două trimestre din 2026 s-ar menține, veniturile companiei pentru întregul an s-ar putea apropia de 40 de miliarde de dolari.

Creșterea este spectaculoasă, dar și costurile sunt uriașe. Anthropic a cheltuit peste șapte miliarde de dolari numai pentru infrastructură de calcul în 2025. În același an, compania a avut și pierderi operaționale de peste opt miliarde de dolari, conform reuters.com.

Documentele analizate de Reuters indică și angajamente financiare de sute de miliarde de dolari pentru infrastructură, cloud și putere de calcul în următorii ani.

Modelele performante au nevoie de centre de date, cipuri foarte puternice, cantități uriașe de energie și infrastructură cloud atât pentru antrenare, cât și pentru milioanele de solicitări primite de la utilizatori, fiind, astfel, de înțeles de ce AI-ul costă atât de mult.

Amazon și Google sunt în poveste

Anthropic nu crește singură. Două dintre cele mai mari companii de tehnologie ale lumii, Amazon și Google, au investit în Anthropic și sunt, în același timp, furnizori importanți de infrastructură pentru companie.

Situația este neobișnuită, pentru că aceste companii sunt simultan investitori, parteneri, furnizori și concurenți ai Anthropic în cursa pentru AI, potrivit reuters.com.

Aproximativ 47% din vânzările Anthropic către clienți în 2025 au fost procesate prin partenerii cloud Amazon și Google, potrivit documentelor analizate de sursa citată mai sus.

Tocmai această dependență de marile companii de tehnologie este menționată și printre riscurile afacerii Anthropic.

Cum te poate afecta Anthropic dacă ești un om obișnuit

La serviciu: AI-ul poate prelua deja părți din activități precum redactarea și sintetizarea documentelor, programarea, analiza unor informații, realizarea unor prezentări, cercetarea și alte sarcini repetitive sau intelectuale.

În modul în care lucrezi: schimbarea importantă nu este neapărat că AI-ul înlocuiește integral o meserie, ci că poate schimba ce face efectiv un om într-o zi de lucru. O parte din sarcini pot fi automatizate, iar altele pot fi realizate mult mai repede.

În firmele cu care interacționezi: chiar dacă un om nu folosește personal Claude, companiile la care lucrează, băncile, magazinele online, firmele de software sau serviciile pe care le utilizează pot integra modele Anthropic prin API-uri și servicii cloud.

În competiția dintre produsele AI: concurența dintre Anthropic, OpenAI, Google și ceilalți dezvoltatori poate duce la modele mai rapide, mai ieftine și capabile să îndeplinească tot mai multe sarcini.

Ce spun chiar datele Anthropic despre AI și locurile de muncă

Anthropic nu vorbește doar despre tehnologie, ci încearcă să măsoare modul în care aceasta este folosită în economie prin propriul Anthropic Economic Index.

Într-un studiu publicat în aprilie 2026 și realizat pe 81.000 de utilizatori Claude, compania a constatat că persoanele care lucrează în profesii mai expuse Inteligenței Artificiale manifestă o îngrijorare mai mare în legătură cu posibilitatea ca AI-ul să ducă la pierderea unor locuri de muncă. Îngrijorarea este mai ridicată și în rândul persoanelor aflate la începutul carierei, conform anthropic.com.

Într-o cercetare publicată ulterior, în iunie 2026, peste o treime dintre respondenți au spus că este probabil sau foarte probabil ca responsabilitățile de la locul lor de muncă să se schimbe semnificativ în următoarele 12 luni, conform sursei citate mai sus.

Aproximativ 10% dintre respondenți au considerat probabilă sau foarte probabilă pierderea propriului loc de muncă. Anthropic precizează, însă, că eșantionul său este orientat mai ales către utilizatori Claude și lucrători intelectuali, deci rezultatul nu este reprezentativ pentru întreaga populație.

Interesant este că utilizatorii care folosesc AI-ul pentru automatizarea unei proporții mai mari din muncă s-au declarat, în medie, mai optimiști cu privire la efectele asupra salariului, siguranței locului de muncă și posibilității de a găsi un alt job, conform anthropic.com.

Așadar, AI-ul produce simultan teamă privind dispariția unor sarcini sau joburi și optimism în rândul unor oameni care îl folosesc deja intens.

Paradoxul Anthropic: Construiește AI, dar avertizează asupra pericolelor AI

Compania care dezvoltă unele dintre cele mai avansate sisteme de inteligență artificială avertizează, în același timp, că tehnologia poate genera riscuri foarte mari.

În documentele pregătite pentru listarea la bursă, Anthropic enumeră inclusiv scenarii de risc catastrofal sau existențial asociate dezvoltării unor sisteme AI extrem de avansate, potrivit reuters.com.

Anthropic spune oficial că misiunea sa este să construiască sisteme AI pe care oamenii se pot baza și să cerceteze atât oportunitățile, cât și riscurile tehnologiei, conform anthropic.com.

Anthropic a avut deja și incidente care arată de ce siguranța contează

În vara anului 2026, Anthropic a recunoscut incidente în care modele Claude, aflate în teste de securitate, au reușit să ajungă la sisteme externe din cauza unor configurări greșite.

Cazul a fost relatat și în România de digi24.ro, care cita explicațiile companiei potrivit cărora au fost incidente produse în cadrul unor teste interne de securitate.

De ce este Anthropic important chiar dacă astăzi foarte mulți români nu au auzit de el

Anthropic este un exemplu bun al vitezei cu care se schimbă industria AI: o companie înființată în 2021 a ajuns, în numai cinci ani, să discute o posibilă evaluare de ordinul trilioanelor de dolari.

Claude concurează direct cu produsele celor mai mari companii tehnologice ale lumii, iar Amazon și Google au devenit simultan investitori și parteneri importanți ai Anthropic, potrivit reuters.com.

Produsele Anthropic nu trebuie să ajungă neapărat direct pe telefonul fiecărui om pentru ca tehnologia companiei să îl afecteze. Modelele sale pot ajunge în instrumentele folosite la serviciu, în software-ul companiilor și în serviciile digitale pe care oamenii le utilizează zilnic.

Miza mai mare este trecerea de la AI-ul care îți răspunde la o întrebare la AI-ul care poate primi o sarcină și poate face o parte din muncă în locul tău sau împreună cu tine.

Anthropic a pornit în 2021 cu ambiția declarată de a construi sisteme de inteligență artificială mai sigure și mai ușor de controlat. Cinci ani mai târziu, este una dintre companiile aflate în centrul cursei globale pentru AI, Claude concurând cu cele mai cunoscute modele din lume, iar compania discută o evaluare care poate ajunge la aproximativ 2.000 de miliarde de dolari.

În același timp, chiar oamenii care construiesc această tehnologie avertizează că dezvoltarea ei vine cu riscuri care nu pot fi ignorate.

Din acest motiv, Anthropic contează chiar și pentru oamenii care nu au folosit niciodată Claude și poate nici nu au auzit până acum numele companiei. Cursa în care Anthropic este unul dintre actorii principali nu mai este doar despre un chatbot mai bun, ci despre cât din munca făcută astăzi de oameni va putea fi făcută mâine cu ajutorul inteligenței artificiale.

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