O femeie a fost surprinsă pe stradă în același loc, exact în aceeași poziție, la distanță de nouă ani. Care e explicația

Imaginile cu o femeie din Crumbia, o regiune din Sud-Vestul Angliei fac înconjurul internetului după ce aceasta a fosr surprinsă, în același loc la nouă ani distanță. Mai mult, aceasta stă fix în aceeși poziție, la intersecția a două străzi și are fix aceeași expresie facială, iar acum internauții o numesc „călătoare în timp”.

Cu toate că acum unii o numesc „călătoare în timp”, femeia fost extrem de surprinsă să afle că imaginile cu ea s-au viralizat. În timp ce internauții au născocit o mulțime de teorii, explicația este extrem se simplă, potrivit The Mirror.

Numai soarta a făcut că Leanne Cartwright, o femeie originară din Marea Britanie și mamă a doi copii să se afle fix în acelși loc în momentul în care mașina care forografiază străzile pentru Google Maps a trecut pe acolo.

Femeia, în vârstă de 41 de ani, spune că a fost „uluită” atunci când a văzut imaginile, pe care i le-a trimis chiar soțul ei. Deși la început a crezut că este doar un mesaj prin care partenerul ei o tachinează pentru cum a fost surprinsă pe stradă, în 2009, nu mică i-a fost mirarea să vadă că mașina Google a imortalizat-o, din nou, la distanță de nouă ani, fix în același loc.

Prima imagine o înfățișează pe Leanne îmbrăcată într-o rochie neagră, cu ținând o sacoșă în mâna dreaptă și o geantă pe umăr, lângă trecerea de pietoni, la intersecția dintre două străzi.

În mod total surpinzător, în 2018, la nouă ani distanță, ea apare, din nou, la același colț de stradă, de data aceasta purtând o pereche de pantaloni, cămașă și un plover peste. Mai mult, și de această dată, ea ține în mâna dreaptă o plasă și are o geantă, pe același umăr.

