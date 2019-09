O femeie a găsit inelul lui William Shakespeare cu un detector de metale. Mesajul inscripționat pe el i-a dovedit veridicitatea

Sue Kilvert a descoperit un prețios inel din aur, în Rowington, Warwickshire, Anglia, chiar lângă o instituție ce-i poartă numele lui William Shakespeare. Inelul din aur se afla la aproximativ 20 de centimetri sub pământ. Inițial, femeia a crezut că este vorba despre o bijuterie normală. Cu toate acestea, după ce l-a analizat puțin, Sue a observat că inelul avea și o inscripție istorică și anume 'Adevărul nu trădează.'

”Era foarte mic și m-am gândit că ar putea fi inelul unui copil, dar când m-am uitat mai bine am văzut inscripția și am realizat că ar putea fi vorba despre ceva foarte însemnat. Le-am arătat tuturor și nu le-a venit să creadă”, a povestit Sue Kilvert după ce a făcut descoperirea.

Muzeul din Birmingham și legiuitorul au fost informați despre descoperirea inelului, care urmează să fie inspectat în lunile următoare. Dacă se va dovedi autenticitatea acestuia, Sue ar fi obligată prin lege să îl ofere spre vânzare unui muzeu la un preț stabilit de Comitetul de evaluare a comorii.

Metal-detecting grandmother, 66, discovers a gold ring in a field near Shakespeare Hall: Retired postlady Sue Kilvert, 66, uncovered the gold posy ring while inspecting a field next to Shakespeare Hall in Rowington, Warwickshire. https://t.co/B8dnUJe2v3 pic.twitter.com/hCTgfm8xHK