O femeie a lăsat vecinilor gălăgioși un bilet. Când au descoperit ce le-a făcut femeia, oamenii au amuțit

Sătulă de faptul că are niște vecini extrem de gălăgioși, o femeie a recurs la un gest complet neașteptat și a dezvăluit totul prin intermediul unui bilet misterios, pe care l-a lăsat la ușă. Când l-au deschis și au văzut despre ce este vorba, oamenilor nu le-a venit să creadă.

O femeie a recurs la un gest neașteptat și a dezvăluit totul printr-un bilet lăsat la ușa vecinilor săi gălăgioși

Aceasta este incredibila poveste a unei femei care, ajunsă la capătul răbdărilor, a decis să pună piciorul în prag și să înlocuiască rugămințile frumoase cu un gest complet neașteptat, la care mulți nici nu s-ar fi gândit. Întâmplarea a ajuns pe internet și a devenit virală, stârnind numeroase reacții în rândul internauților.

O femeie în vârstă de 31 de ani și-a rugat de nenumărate ori vecinii să nu mai devină gălăgioși, mai ales în timpul nopții. Totuși, petrecerile zgomotoase au continuat și, când a ajuns la capătul puterilor, doamna cu pricina a decis să le dea o lecție.

„Am vrut să evit mereu confruntările și i-am anunțat că se aude totul atăt de tare și de clar, orice discuție, orice zgomot din dormitor. Acum, fiindcă suntem în perioada sărbătorilor, petrecerile lor par să devină tot mai dese, având loc atât ziua, cât și noaptea. Am bătut în podele, am lăsat un bilet la ușă, dar nimic nu pare să facă diferența. Într-o zi au început să vorbească atât de tare încât am avut impresia că sunt chiar lângă umărul meu. M-am enervat, așa că m-am apucat să transcriu toată conversația lor. A fost ceva simplu, banal, despre cumpărături. Am pus totul într-un plic și am lăsat biletul la ușă. De atunci s-a făcut liniște. Soțul meu a fost foarte curios să afle de ce brusc s-a făcut liniște la noi în casă și i-am zis ce am făcut. Nu a reacționat deloc bine și a zis că e ciudat ce am făcut”, a dezvăluit femeia, potrivit celor de la mirror.co.uk.

Aceasta a ales să își facă publică povestea pentru a afla păreri din partea internauților și pentru a se convinge astfel dacă a exagerat sau nu. Reacțiile nu au întârziat să apară și nu puțini au fost cei care i-au dat dreptate. Mulți au spus că, judecând după faptul că au existat numeroase rugăminți înainte de acest bilet, gestul nu a fost unl exagerat, ci mai degrabă apogeul disperării cauzate de vecinii gălăgioși.

