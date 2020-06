A născut în baie, fără să aibă habar că era însărcinată! „Am urlat la soț să prindă copilul, după ce m-am ridicat din pat pentru un ceai! Mai am trei copii” - FOTO

Femeia, Grace Meachim, consultant de vânzări din Littlehampton, West Sussex, în vârstă de 32 de ani, a povestit că s-a trezit într-o dimineață, foarte devreme, ca să ia un paracetamol și să bea o cană cu ceai, când a simțit nevoia urgentă de a merge la toaletă.

„Brusc, am simțit că mi s-a rupt apa și am țipat îngrozită. A fost de necrezut! Nu am avut nici un indiciu că aș fi însărcinată. Nici măcar durerea contracțiilor, nimic! Și știu despre ce vorbesc, pentru că mai am trei copii”, a spus femeia.

„Soțul meu, James, și fiul nostru cel mare au venit alergând. Soțul meu a sunat la ambulanță și i-a spus operatorului: «Cred că soția mea naște, dar nu știam să fi fost însărcinată». Imediat ce a spus asta, am strigat la el: «Repede! Prinde-l!». S-a întâmplat totul atât de repede! A fost foarte ciudat, ca într-un film”, a mai povestit ea.