O femeie a văzut mișcări suspecte în temelia casei și a chemat ajutoare. A înspăimântat-o ce se afla acolo: ”Am scos 90”

Al Wolf, directorul Sonoma County Reptile Rescue, a fost sunat de o femeie care i-a spus că sub temelia casei sale se găsesc mai multe exemplare de șarpe cu clopoței.

Acesta a ajuns la adresa și sub casa din Santa Monica a găsit imediat un șarpe, apoi altul și altul. A ieșit de sub proprietate, a apucat două găleți, și-a pus mănușile de protecție și a intrat înapoi sub construcție.

Bărbatul a găsit 90 de șerpi cu clopoței sub casă

”Am continuat să găsesc șerpi pentru următoarele patru ore. M-am gândit: Oh, bine, a fost un apel care merită. Am fost fericit să ies de sub temelie pentru că nu este plăcut să dai peste pânze de păianje, murdărie, mirosuri urâte și mucegai. În plus, stai pe burtă și ești murdar. Este de muncă”, a spus bărbatul.

Însă munca a dat roade. Al Wolf a reușit să scoată cu ajutorul unui instrument de 60 de centimetri, 22 de șerpi adulți și 59 de pui. Totuși, nu a putut să scoată toate reptilele de acolo, așa că s-a mai întors de două ori și a mai scos încă 11.

Toate reptilele erau șerpi cu clopoței, specifici nordului Pacificului, și singurii șerpi veninoși găsiți în nordul Californiei, a explicat specialistul.

Wolf, care salvează de peste 32 de ani șerpi și a fost mușcat de 13 ori, a spus că răspunde la apelurile localnicilor din 17 orașe. Totuși, a văzut zeci de reptile adunate într-un singur loc doar în sălbăticie, dar niciodată sub o casă.

El a spus că eliberează șerpii cu clopoței în sălbăticie, departe de oameni și, uneori, pe terenuri private, atunci când fermierii au nevoie de ei pentru a controla impactul dăunătorilor.

Al Wolf a spus că plănuiește să se întoarcă din nou în casă înainte de sfârșitul lunii pentru a vedea dacă șerpii s-au întors.

„Știm că este deja o vizuină din cauza puilor și a numărului de femele pe care le-am găsit”, a afirmat el, conform The Guardian.

