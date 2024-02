O femeie alerga prin pădure atunci când, pe drum, s-a întâlnit cu o creatură bizară, despre care a zis că e un „demon nocturn”. Imaginile au devenit virale.

Aceasta este neobișnuita întâmplare prin care a trecut o femeie, chiar în timp ce alerga prin pădure. În timpul unui maraton, aceasta susține că s-a întâlnit pe traseu cu o creatură bizară, despre care crede că arf o vorba despre un „demon nocturn”.

O femeie alerga prin pădure atunci când pe drum s-a întâlnit cu o creatură bizară. Cum arată „demonul nocturn” surprins în imagini

Kay Borleis este pasionată de alergat și nu puține sunt ocaziile în care decide să participe la competiții. Totuși, una dintre competițiile la care a participat s-a transformat într-o situație pe care în mod sigur nu o va uita prea curând. Femeia alerga la un maaraton de 100 de mile prin pădurea din Hawaii atunci când ceva complet neașteptat s-a întâmplat.

Kay Borleis alerga și Cassey, prietena ei, o urmărea și o susținea pe drum. La un moment dat, aceasta i-a făcut o poză femeii și nu mică i-a fost surpriza atunci când s-a uitat pe imagine și a descoperit ce apărea în poză, de fapt. Printre vegetația luxuriantă din pădurea din Hawaii apărea, chiar aproape de femeia care alerga, o creatură bizară.

„Mi s-a făcut această poză în timpul cursei. Observați figura din fotografie, la stânga capului meu. Nu am văzut pe nimeni să ne întreacă în cursă. Este real cee ace se vede. Nu erau statui pe drum. Nu este o poză trucată, totul e cât se poate de real. S-a întâmplat chiar în timpul eclipsei de lună”, a spus Kay Borleis, potrivit celor de la thesun.co.uk.

Femeia este mai mult decât convinsă de faptul că a dat peste un „demon nocturn”, lucru pe care ea ăl explică prin faptul că maratonul a avut loc în timpul unei eclipse de lună, atunci când fenomenele paranormale sutn posibile și apar tot felul de creaturi bizare sau arătări.

Mai mult decât atât, femeia suține că în timpul cursei a simțit brusc o durere groaznică în picior, ceva ce nu mai avusese niciodată și pentru care nu avea o explicație: „Se simțea diferit durerea, ca și când era de undeva din afara corpului. Am avut ca o presimțire, am simțit ca și când ceva rău urma să mi se întâmple. Am decis să renunț la cursă, deși eu nu am făcut asta niciodată”, a mai zis femeia.

Imaginile cu strania apariție, pe care femeia a numit-o „demonul nocturn”, au ajuns pe internet și au devenit virale, stârnind un val puternic de reacții.