O femeie de 29 de ani iubește un bărbat de 59. Ce detaliu neașteptat a dezvăluit Devin Kennedy despre căsnicia lor

Aceasta este incredibila poveste a unei femei pe nume Devin Kennedy din Florida, Statele Unite ale Americii. Pe când avea doar 20 de ani, aceasta s-a îndrăgostit de Tommy, un bărbat în vârstă de 59 de ani. Temându-se că o să fie judecată pentru diferența de vârstă de 30 de ani, americanca a decis să țină totul secret timp de un an.

Era în anul 2012 atunci când, prin intermediul unui prieten comun, tânăra l-a cunoscut pe Tommy. Chiar dacă nu a fost dragoste de la prima vedere, sentimentele de iubire au apărut rapid.

Tânăra avea doar 20 de ani atunci când l-a întâlnit pe partenerul său, cu 30 de ani mai în vârstă

„E amuzant, atunci când l-am întâlnit pentru prima dată nu voia să aibă prea mult de-a face cu mine. Dar era foarte, foarte atent cu fiul meu, dintr-o relație anterioară. Am început să petrecem tot mai mult timp împreună și am ajuns să mă îndrăgostesc de el. Nu am știut însă cum să gestionez situația de-a iubi o persoană mult mai în vârstă decât mine. Mi-am ascuns sentimentele pentru o vreme. În momentul în care i-am dezvăluit ce simt pentru el, relația noastră a înflorit. Tommy, în schimb, nu și-a făcut niciodată griji cu privire la diferența de vârstă, chiar dacă au existat și persoane care din anturajul său care au venit cu critici”, a dezvăluit Devin Kennedy, potrivit celor de la dailymail.co.uk.

Aceasta a mai explicat faptul că mulți dintre cunoscuții săi au crezut inițial că aceasta urmărește să aibă doar o condiție financiară mai bună. După un an în care a ținut relația în secret, tânăra și-a făcut curaj și a decis să facă totul public, fiind gata să înfrunte prejudecățile lumii.

Familia Kennedy continuă să uimească și astăzi prin povestea de iubire ieșită din comun

„Am născut când eram doar o simplă adolescentă și așa m-am obișnuit să fiu judecată. Apoi, am ajuns într-un punct în care mi-am dat seama că nu mai vreau să mă afecteze vocile din jur. Familia noastră e fericită și ne iubim mai mult decât oricând. Asta e tot ce a contat și contează cu adevărat”, a mai mărturisit tânăra.

Devin și Tommy sunt împreună de mai bine de nouă ani și din relația lor s-au născut alți doi copii: Serenity, în vârstă de șapte ani, și Kadence, în vârstă de cinci ani.

Chiar dacă sunt o familie fericită cu trei copii, cei doi încă se confruntă cu situații neplăcute în care lumea consideră că bărbatul este bunic. În realitate, acesta este ceva mai în vârstă și decât tatăl femeii.

Deși inițial nu le-a fost ușor să accepte relația, părinții acesteia s-au convins apoi de faptul că cei doi sunt făcuți unul pentru celălalt și că au toate șansele să formeze o familie fericită. Anul trecut, după nouă ani de relație, au spus „da” în fața ofițerului stării civile și continuă să demonstreze în fiecare zi faptul că dragostea adevărată nu are vârstă.