Ea 16, el 51! S-au căsătorit și au făcut un copil. „Am văzut în ochii ei că voia cu adevărat să se mărite cu mine!”. Foto

Becca a fost avertizată atunci de prietenii ei să aibă grijă, dar ei nu îi păsa – voia doar o casă și o familie.

„A fost foarte dificil la început, când mi-a spus că are 16 ani. Eu n-am crezut că relația noastră ar putea avea un viitor, dar ea și-a dorit asta. Mi-a tot spus că vrea să se mărite cu mine, iar eu am spus că nu se poate. Mi-a luat mult timp să mă obișnuiesc cu ideea că ea voia să se mărite cu mine, da am văzut în ochii ei că nu minte”, a spus Mark.

Bărbatul are patru copii dintr-o relație anterioară – trei băieți, acum de 27 de ani, 21 de ani, respectiv 16 ani, și o fată în vârstă de 13 ani. A devenit tată pentru cea de-a cincea oară, în octombrie, când tânăra lui soție a născut o fetiță.

