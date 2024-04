O femeie este obligată de mamă să se căsătorească cu fostul surorii sale care a decedat. De ce nu îi respectă dorințele

O femeie a cerut ajutor în mediul online după ce sora ei a murit, iar mama ei o obligă să se căsătorească cu soțul acesteia pentru a-i crește copiii. Iată ce mărturisiri tulburătoare a făcut!

Disperată din cauza situației, femeia s-a gândit să ceară ajutor în mediul online pentru că nu a putut găsi singură o soluție la insistențele mamei sale de a se căsători cu fostul soț al surorii sale care a decedat.

Internauții au rămas de-a dreptul uluiți de spusele femeii și au reacționat pe măsură.

Iată ce dezvăluiri tulburătoare a făcut femeia!

O femeie este obligată de mamă să se căsătorească cu fostul surorii sale care a decedat

A fost o perioadă extrem de grea pentru toți cei din familie după ce sora femeii a murit la vârsta de doar 27 de ani și a lăsat 6 copii în urmă, iar acest lucru și-a spus cuvântul, dat fiind faptul că toți au început să se comporte ciudat și să spună lucruri nebunești.

Cu toate acestea, femeia a ignorat toate lucrurile nebunești pe care soțul femeii decedate, dar și mama lor le spuneau, până în momentul în care cei doi au purtat o discuție de-a dreptul șocantă.

Atât mama, cât și bărbatul au considerat că este o soluție potrivită ca femeia să îi ia locul surorii decedate și să se căsătorească cu el pentru a avea grijă de cei 6 copii care au rămas fără mamă.

Toată discuția a pornit de la o întâlnire cu cei trei, o altă soră și fratele bărbatului care au observat în pozele vechi cât de mult semănau de fapt cele două surori.

„Sunt șocată și dezgustată, nu am pe nimeni căruia să îi pot spune asta.

În urmă cu patru luni, sora mea, în vârstă de 27 de ani, a murit și a lăsat în urmă 6 copii. În mod egal, eu și familia i-am ajutat pe cei mici să facă față absenței mamei lor și durerii nemărginite, fiind alături de ei la fiecare pas.

(...) Soțul surorii mele, Roger, are 30 de ani, a spus câteva lucruri nepotrivite, și anume că arăt exact ca sora mea. Eu am încercat să gestionez situația cât am putut de bine și să stau cu copiii, dar nu m-am neglijat.” a povestit inițial aceasta.

Surpriza cea mare a fost atunci când într-o zi în care s-a întors acasă, a găsit hainele surorii ei și rochia ei de mireasă împrăștiate de mama ei, o altă soră, Roger și fratele său.

„Mama mea, cealaltă soră, Roger și fratele lui stăteau în sufragerie cu hainele surorii mele. Aceștia au pus că cei mici au nevoie de o mamă și că bărbatul are nevoie de o soție, iar pentru că arăt identic cu sora mea, atunci eu trebuie să îndeplinesc aceste două roluri”. a mai spus femeia.

„Sunt conștientă că durerea îi poate determina pe oameni să spună lucruri ciudate și să se comporte ciudat uneori, dar acest lucru e ceva complet diferit. Cel mai îngrozitor aspect pentru mine a fost faptul că au luat deja fotografiile și au început să se pregătească pentru nuntă.”, a mai precizat femeia, conform mirror.co.uk.

Femeia a mai povestit că părinții bărbatului sunt total împotrivă și că sunt singurii care o înțeleg cu adevărat, neștiind ce se întâmplă cu cei care au ajuns la concluzia de a-i căsători.

„Să îi mulțumești Domnului că părinții lui sunt împotriva acestui lucru pentru că au dreptate, probabil că nu ești în siguranță. Fă-ți o favoare, oricât de greu va fi să lași copiii, e mai bine pentru tine. Durerea îi poate face pe oameni să facă lucruri nebunești, dacă ești departe de ea, nu vei fi atras în ea. Ar trebui să vorbești cu poliția și cu un avocat.” i-a recomandat un internaut.