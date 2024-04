O femeie și-a eliminat soacra din poza de la nuntă, iar soțul s-a enervat teribil. De ce a procedat astfel și ce i-a spus soacra

O femeie a povestit în mediul online de ce soacra și soțul ei s-au supărat după ce aceasta a editat o fotografie pentru a-o elimina pe mama bărbatului din ea. Iată ce a avut de spus soacra femeii.

Faptul că soacrele și nurorile nu se prea înțeleg nu mai este un secret pentru nimeni, însă o femeie care a simțit că ajuns la capătul puterilor a răbufnit în mediul online după cea mai recentă întâmplare de care a avut parte.

Femeia a vrut să împărtășească cu internauții momentele tensionate de care are parte alături de soacra ei, iar cazul de față a fost unul dintre cele mai relevante exemple pe care le-a avut în acest sens.

Iată ce s-a întâmplat după ce femeia a postat pe Instagram o poză în care era și soacra ei, dar care a fost eliminată într-un program de editare.

De ce și-a eliminat soacra din poză

Supărată de faptul că nu a primit înțelegere nici din partea soțului ei, nici din partea soacrei, femeia s-a gândit să ceară ajutorul și sfaturile internauților de pe platforma unde a povestit totul.

„Când eu și actualul meu soț ne-am căsătorit, soacra mea a fost invitată la nuntă, desigur, dar am avut un sentiment ciudat pentru că ea a continuat să încerce să-mi aleagă o rochie de mireasă, chiar dacă eu i-am spus că mi-am ales una deja.” a spus inițial femeia.

„Am ignorat-o pentru că eram entuziasmată și tot așa, dar ea, de asemenea, a încercat să-și determine fiul să aleagă un tort mare și elegantă. El i-a spus că nu, deoarece noi am planificat deja toate aranjamentele - muzică, decorațiuni, îmbrăcăminte” a continuat aceasta.

Totuși, tendința soacrei de a se băga în viața fiului și a nurorii sale nu s-a oprit aici.

La nuntă, „când era timpul de fotografii, aveam de gând să fac o poză cu soțul meu. Am stat în fața camerei, țin să precizez faptul că nu aveam fotografii anterioare „oficiale” în afară de un sărut, dar soacra mea a intrat în fotografie.

I-am spus politicos să iasă puțin pentru ca eu și soțul meu să putem face fotografii mai întâi cu aparatul profesional, iar ea nu a ascultat și nu s-a mișcat absolut deloc, soțul meu nu a spus nimic.” a spus femeia dezamăgită.

Astfel, pentru că nu a avut nicio poză cu ea și soțul ei de la nuntă, femeia s-a decis să apeleze la un program de editat poze pentru a o elimina pe soacra ei din cadru, iar soțul a fost extrem de nervos din această cauză.

„Am luat una dintre fotografiile noastre și am editat-o, pentru că nu am avut șansa să fac o fotografie cu el singur. Am postat imaginea pe Instagram și soacra mea mi-a trimis un mesaj.

Ea a spus că sunt lipsită de respect și că familia este pe primul loc înainte tuturor, dar i-am spus că a fost nunta mea și că am vrut o fotografie cu el singură. Ea nu a permis asta. Soțul meu este supărat pe mine pentru că mă comport în acest fel, spunând că sunt dramatică.” a mai spus aceasta simțindu-se total neînțeleasă și neîndreptățită.

Internauții au încercat să îi explice că nu este atât de grav ce a făcut și că o înțeleg, dar că ar fi putut să vorbească frumos cu ea în ziua nunții pentru a evita astfel de situații neplăcute.

