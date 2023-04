O femeie își împarte iubitul cu alte femei pentru bani și spune că nu o deranjează. Ce detalii neașteptate au ieșit la iveală

O mamă a dezvăluit faptul că nu o deranjează să își împartă iubitul cu alte femei, căci bărbatul câștigă sume importante de bani. Dezvăluirile sale au devenit virale și au stârnit un val puternic de reacții. Ce a recunoscut partenera omului, fără pic de reținere.

O femeie își împarte iubitul cu alte femei pentru bani și spune că nu o deranjează acest lucru. Ce detalii neașteptate au ieșit la iveală

„Îmi împart iubitul cu alte femei pentru bani. Știu că apoi vine tot la mine!”, a spus femeia în repetate rânduri, spre marea uimire a multora.

Nu este vorba despre scenariul vreunui film de la Hollywood, ci chiar de povestea cât se poate de reală a unui cuplu. April Harris în vârstă de 37 de ani îi permite partenerului său, Jamie Perkins, să se culce cu alte femei în schimbul unei sume de bani. Pentru o noapte petrecută cu el, o clientă trebuie să scoată din buzunar 50 de lire sterline.

Citește și: Ea este femeia care își împarte soțul cu alte tinere. Una dintre ele urmează să aducă pe lume copilul partenerului

Ceea ce este și mai surprinzător este faptul că bărbatul în vârstă de 47 de ani are 3 copii și este gigolo de aproximativ 30 de ani. În fiecare lună, omul își rotunjeste veniturile cu până la 500 de lire sterline.

Jamie Perkins este din Great Yarmouth, Norfolk (Marea Britanie) și a surprins din plin atunci când a dezvăluit cu ce ochi privește această activitate a sa, deși are o familie.

„Nu există un mod mai ușor și mai rapid de-a face bani, plus că se potrivește la programul meu cu familia și cu locul de muncă. April se mai supără câteodată din cauza atenției pe care o primesc de la alte femei, dar ea știe că la sfârșitul zilei, sunt tot doar al ei”, a mărturisit bărbatul, potrivit celor de la thesun.co.uk.

Citește și: Gemenele care împart același bărbat au anunțat că vor să rămână însărcinate în același timp! Ce au ajuns să facă

Cei doi s-au cunoscut la magazinul unde lucrează femeia. Omul i-a zis încă din primele discuții despre activitatea sa, însă femeia l-a înțeles și cei doi au ajuns să formeze un cuplu. Jamie are 3 copii dintr-o căsnicie anterioară (cu vârste de 7, 8 și 10 ani) și lucrează uneori în ture de 15-16 ore pentru a-și întreține familia. April, care are o fiică de 19 ani, spune că îl înțelege pe partenerul său și că are un imens respect pentru bărbații care fac tot ce le stă în putință pentru a-și întreține familia.

„Nu ducem o viață luxoasă, ne descurcăm la limită. Niște bani în plus ne ajută să ne creștem copiii și să plătim facturile”, a mai zis femeia, care a dezvăluit faptul că bărbatul se va opri atunci când ei se vor căsători.

Alice, gest dramatic în episoadele noi din serialul Lia - Soția soțului meu ▶ Vezi integral în AntenaPLAY