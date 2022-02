O femeie l-a prins pe iubit că o înșală și i-a pregătit o răzbunare de zile mari. Ce i-a făcut de față cu toți prietenii

Femeia avea 23 de ani și lucra într-un pub pe vremea când se întâlnea cu Jason. Cei doi erau împreună de trei luni când a făcut descoperirea care a făcut-o să se răzbune pe bărbatul pe care-l iubea.

”El lucra la barul dintr-o sală de bowling, acolo ne-am întâlnit, deoarece mergeam cu prietenii mei la fiecare două luni. După ce am început să ne vedem, am început să merg în fiecare săptămână – fie cu un prieten, fie pe cont propriu – să discut cu Jason în timp ce beam ceva. Mi-a plăcut foarte mult de el, nu a fost încă ceva cu adevărat special, dar am simțit că putem construi ceva bun.

Ne înțelegeam foarte bine și ne-am apropiat destul de repede. Apoi, dintr-o dată, s-a răcit și a încetat să-mi mai trimită mesaje, ceea ce mi s-a părut ciudat. Într-o noapte, mi-a spus că lucrează, așa că m-am gândit:

„O să mă duc să-l văd la serviciu și să beau ceva cu prietenii mei. Când am ajuns la sala de bowling, am văzut că nu lucrează. Era cu niște prieteni și cu această fată, care se pare că lucra și ea acolo.”, a povestit femeia, conform The Sun.

Imediat ce l-a văzut în tandrețuri cu cealaltă, Natalie a văzut roșu în fața ochilor. „Când am văzut acel sărut, m-am simțit foarte rănită și eram oarbă de furie. Am simțit că tot ceea ce mi-a spus a fost o minciună. Nu știu de ce nu a putut spune pur și simplu „Nu mă mai interesează”.”

Cum s-a răzbunat femeia pe iubitul care o înșela cu o colegă

Toată întâmplarea a avut loc în fața prietenilor, lucru care a enervat-o și mai mult pe tânără. „M-am dus la bar și am comandat un pahar mare de vin pe care l-am bătut aproape dintr-o singură mișcare. Apoi m-am dus la tonomat și am găsit melodia Gives You Hell de la All-American Rejects.

Am dat muzica cât de tare s-a putut și m-am apropiat de locul în care stăteau ei. Am cântat-o tare, arătând spre el. Prietenii mei mi s-au alăturat și i-am convins și pe alți clienți să o facă, pentru a fi foarte clar că acest tip a făcut ceva greșit. Jason părea îngrozit, de parcă ar fi vrut ca pământul să-l înghită”, a mai povestit Natalie.

Bărbatul a încercat să se îndepărteze, dar corul l-a urmărit. A fost nevoie de intervenția agenților de pază pentru ca Natalie și prietenii ei să iasă din bar. Însă nu a fost o mișcare prea bună căci în parcare se afla mașina lui Jason.

„Atunci am zărit mașina lui Jason. Am luat tot ce puteam de pe jos – frunze, iarbă, noroi – și le-am pus pe parbrizul lui. Am îndesat sub mâner, astfel încât să-și murdărească mâinile când încearcă să deschidă portiera.

Nu am vandalizat nimic, dar i-am acoperit mașina cu noroi și frunze. Apoi a ieșit cu paza și am fugit din nou. Nu am mai auzit niciodată de la Jason, mă așteptam la un mesaj urât, dar nu am mai vorbit niciodată cu el.”, a mai spus femeia.

