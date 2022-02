Un bărbat a cumpărat o casă și a vrut să schimbe parchetul vechi, dar a descoperit o „comoară”. Peste ce a putut să dea

Aceasta este incredibila poveste a lui Ben Mann și a soției sale, Kimberley. Cei doi au decis într-o zi să își cumpere o casă nouă și, la scurt timp după ce s-au mutat în ea, aceștia au decis s-o amenajeze după placul lor.

Într-o zi, soții au observat că existau câteva plăci de parchet vechi și stricate și, când le-au ridicat, aceștia au descoperit o adevărată „comoară”.

Oricine își dorește să își cumpere o locuință după placul inimii și apoi să o decoreze și să o amenajeze în funcție de preferințele sale. Era în vara lui 2015 atunci când Ben Mann și soția sa, Kimberley, au decis să își cumpere o casă nouă. S-au mutat în ea și, așa cum era de așteptat, au început să facă mici lucruri de reparații și de amenajare.

La un moment dat, bărbatul a observat că pe jos există câteva plăci de parchet învechite și stricate. A decis să le schimbe, dar când a vrut să le scoată, nu mică i-a fost surpriza să descopere ce „comoaară” neașteptată se „ascunde” sub casa sa, de fapt.

Practic, bărbatul a dat peste o cameră despre a cărei existență nu știa atunci când a cumpărat casa. Omul în vârstă de 39 de ani a analizat încăperea ascunsă din subsol.

„Erau probleme la parchet și am zis să schimbăm plăcile. Când am cumpărat casa nu am fost lăsați să explorăm prea mult locuința. Am făcut asta abia după ce ne-am mutat aici. Când am scos parchetul stricat am descoperit un subsol inunat și murdar. Totul era într-o stare deplorabilă. Am decis să investesc și să transform locul, ca să valorific spațiul”, a dezvăluit Ben Mann, potrivit celor de la mirror.co.uk.

Fără să mai stea pe gânduri, omul a investit aproximativ 4.500 de lire sterline și a transformat camera secretă într-un loc de relaxare, cu cinema și spațiu de joacă pentru fiica lui de doar un an. Acum, bărbatul este mai mult decât încântat de descoperirea făcută, iar pozele cu camera descoperită de el sub bucățile stricate de parchet au făcut rapid înconjurul lumii.

