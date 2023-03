O femeie s-a prezentat la doctor cu dureri abdominale severe. Medicii au rămas uluiți după ce au descoperit ce avea

O femeie a purtat în pântece, timp de nouă ani de zile, un copil. Descoperirea a fost făcută după ce femeia din Republica Democrată Congo a ajuns de urgență la spital, acuzând o indigestie și crampe severe la stomac, potrivit mirror.co.uk. Nu mică le-a fost mirarea medicilor când au aflat că refugiata „adăpostea”, de fapt, un făt decedat de ani de zile, care exercita presiune asupra intestinului său.

Cazul bizar al femeii care a purtat în pântece timp de nouă ani un făt fără suflare

Femeia a explicat că, de la o vreme, a început să simtă o senzație de mâncărime și durere în zona intestinului, mai ales după ce mânca, potrivit sursei citate mai sus. Medicii au supus-o, imediat, la un control amănunțit, iar după ce i-au făcut o radiografie, au constat că în burta ei se afla un făt decedat, care îi bloca intestinul și exercita presiune în acea parte a organismului.

Femeia care tocmai sosise în Statele Unite și care a ajuns de urgență la spital, a refuzat să facă o intervenție chirurgicală, pentru că îi era milă de „sufletul care se afla în ea”. În plus, aceasta a mai explicat că o vrăjitoare ar fi blestemat-o să aibă o astfel de soartă, potrivit sursei citate.

Se pare că femeia știa de sarcina pierdută, dar, de teama medicilor, a decis să nu apeleze la doctori. În plus, ea le-a spus medicilor americani că nu îi este frică de moarte și vrea să își ducă soarta până la capăt. După 14 luni, ea s-a stins din viață, pentru că nu reușea să se hrănească corespunzător.

Nu este primul caz de acest fel

S-a constat, ulterior, că fătul împiedica funcționarea normală a intestinelor femeii, iar medicii din SUA au tras un semnal de alarmă față de problematica neîncrederii pacientului în cadrele medicale, potrivit sursei citate.

Complicația cu care s-a confruntat femeia, numită „lithopedion”, nu este singulară. Un articol redactat în anul 1996 din „Journal of the Royal Society of Medicine”, a constatat că au fost documentate nu mai puțin de 290 astfel de de cazuri, potrivit sursei citate.

Se pare că în anul 2013, un făt de 40 de ani a fost găsit în corpul unei pensionare. La acea vreme, medicii din Columbia au descoperit că femeia în vârstă de 82 de ani purta în pântece un copil, asta după ce se prezentase cu dureri abdominale.

„Acest lucru se întâmplă, pentru că fătul nu se dezvoltă în uter. Organismul generează mecanisme de apărare împotriva <<intrusului>>, ceea ce rezultă într-o sarcină ectopică care evoluează spre moarte fetală și calcificare.”, a explicat Dr. Kemer Ramirez, de la un spital din Bogota, citat de sursa menționată mai sus.

Un alt caz a avut loc în anul 2015, atunci când s-a descoperit că o femeie în vârstă de 91 de ani purta în pântece un copil de mai bine de 60 de ani și avea deloc habar.

