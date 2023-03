Soacra a încercat să îi strice rochia de mireasă, așa că o femeie s-a răzbunat în cel mai neașteptat mod posibil. Ce a făcut

O femeie și-a luat inima în dinți și a dezvăluit prin ce situație complet neașteptată a putut să treacă din cauza soacrei sale, care a încercat să îi strice rochia de nuntă. Supărată, această a ales să îi dea o lecție de neuitat. Ceea ce a urmat i-a uimit pe mulți.

Cum s-a răzbunat o femeie atunci când a descoperit că soacra ei vrea să îi strice rochia de mireasă

O tânără a reușit să uimească oameni din întreaga lume atunci când a dezvăluit ce gest neașteptat a putut să facă soacra ei, chiar cu puțin timp înainte de nuntă. Mama mirelui a încercat să facă tot ce i-a stat în putință ca să strice rochia miresei, motiv pentru care aceasta s-a răzbunat în cel mai neateptat mod posibil.

Mireasa a spus că, timp de mai multe luni, ea și partenerul ei de viață au încercat să organizeze nunta după bunul plac, alegând să se ocupe singuri de mai toate cheltuielile, dar bucurându-se totuși de mici ajutoare financiare din partea familiei. Totuși, soacra femeii nu a contribuit cu nimic la nuntă și totuși a fost extrem de vocală atunci când a venit vorba de nuntă, spunând ce anume nu-i place sau vrea să fie schimbat. Mai mult decât atât, atunci când a văzut rochia de mireasă, aceasta a spus că o detestă. Și fiindcă viitoarea noră nu i-a luat în considerare opinia, soacra a făcut tot ce i-a stat în putință ca să distrugă rochia.

După ce a stat o vreme pe gânduri, aceasta a pus la cale un plan. Prefăcându-se la telefon că este chiar mireasa, soacra a încercat să schimbe rochia aleasă de viitoarea noră și să îi distrugă astfel planurile.

„Eu și soțul am încercat să îi explicăm frumos că noi avem planurile noastre pentru nuntă și ideile noastre, dar ea nu se lasă, ci tot insistă. Într-o zi, cineva m-a sunat de la magazinul de rochii de mireasă și mi-a spus că o doamnă a dat telefon și a cerut să fie modificată rochia, ca să fie mai potrivită pentru eveniment. Practic, să fie schimbată și să mi se strice mie planurile și ținuta aleasă. Cei de acolo și-au dat seama că nu eram eu cea care cerea asta și m-au sunat ca să îmi spună. Eu am rămas mută de uimire, la fel s-a întâmplat și cu soțul, atunci când a aflat. Am decis amândoi să îi dăm o lecție și i-am spus că nu mai este invitată la nuntă. De atunci ne sună întruna și încearcă să se justifice. Totuși, îmi pare rău că soțul nu va mai putea să danseze cu mama lui la nuntă”, a zis mireasa, potrivit celor de la mirror.co.uk.

„Bine i-ai făcut. Aș fi procedat la fel”, a fost doar una dintre părerile oferite de internauți.

Nu puțini au fost însă cei care i-au ținut partea și i-au spus că a procedat bine să se răzbune pe soacra care a încercat să îi strice alegerea de rochie.

