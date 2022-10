O femeie și-a comandat o rochie de mireasă de pe internet. Când a deschis coletul rămas mască. Ce a descoperit

Ca să economisească timp, bani și energie, o tânără a decis să își caute rochia de mireasă pe internet și chiar a găsit una pe placul ei. A comandat-o și a așteptat-o cu nerăbdare, dar atunci când i-a venit coletul, femeia a făcut o descoperire ce a lăsat-o fără cuvinte. A pozat totul și a arătat dovezile pe internet, iar întâmplarea a devenit în scurt timp virală în toată lumea.

O femeie și-a comandat o rochie de mireasă de pe internet, dar când a deschis coletul a făcut o descoperire neașteptată

Aceasta este inedita întâmplare prin care a trecut o tânără care a decis să economisească timp, bani și energie, cumpărându-și rochia de mireasă dintr-un magazin online. După numeroase căutări, femeie a găsit o rochie potrivită pentru dimensiunile și gusturile ei și, fiindcă prețul era pe placul ei, a decis să profite de ocazie și a comandat-o. Apoi, nerăbdătoare, a așteptat să vină livratorul cu pachetul. Nu mică i-a fost însă surpriza atunci când a descoperit ce se afla în cutie, de fapt!

Când a îmbrăcat rochia de mireasă și s-a privit în oglindă, aceasta a crezut că nu vede bine. În locul ținutei superbe și elegante pe care o comandase, doamna cu pricina a primit ceva complet diferit. De la material și până la model sau croială, totul era diferit și nu în modul bun!

Supărată de ceea ce a descoperit în coletul adus de curier, tânăra a pozat totul și a arătat dovezile pe Facebook. Ulterior, aceasta a contactat și magazinul online la care a făcut comanda, însă reprezentanții acestuia i-au explicat că este vorba despre unul și același produs. Pozele realizată de clientă arată, însă, cu totul altceva!

Așa cum era de așteptat, postarea de pe Facebook a tinerei a devenit virală și a stârnit numeroase reacții în rândul internauților.

„În urmă cu două săptămâni mi-a venit rochia de mireasă pe care o comandasem. Am fost foarte supărată atunci când am văzut ce am primit, așa că am trimis un email la respectivul magazin online, am anunțat că vreau să returnez produsul. Am făcut poze ca să le arăt că am primit cu totul altceva față de ce comandasem. Am primit astăzi răspuns de la firmă că mi-am pus rochia pe invers. Și aveau dreptate. Rochia mea chiar arăta superb după ce mi-am dat seama de greșeala făcută”, a dezvăluit tânăra, potrivit celor de la mirror.co.uk.

Întâmplarea i-a amuzat pe mulți și printre internauți au fost și unii care au ironizat-o pe viitoarea mireasă.

