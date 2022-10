Când a văzut ce a putut să-i facă tatăl chiar în ziua nunții, o mireasă a recurs la un gest neașteptat. Ce a urmat

O viitoare soție s-a supărat atât de tare pe tatăl ei, încât a decis să nu mai țină cont de nimic. Deranjată de gestul complet neașteptat al bărbatului, mireasa și-a surprins complet invitații atunci când aceștia au văzut ce are de gând să facă.

Când a văzut ce a putut să-i facă tatăl ei chiar în ziua nunții, o mireasă a luat cea mai neașteptată decizie

Se spune că nunta este una dintre cele mai importante zile din viața unei femei. În general, evenimentul se desfășoară după niște reguli stricte și clare, stabilite de mireasă sau de ambii miri împreună cu organizatorii sau cu invitații. Orice mireasă își dorește o nuntă precum a visat. Tocmai de aceea, fiecare detaliu este ales cu grijă, de la meniu, muzică și invitați și până la decorațiuni, rochie sau locația evenimentului. Totuși, în ciuda tuturor planificărilor, lucrurile nu merg mereu ca la carte.

De acest lucru s-a convins și o mireasă care a ales să își spună povestea păstrându-și însă anonimatul. Tânăra a dezvăluit prin ce momente a trecut, chiar în ziua cea mare a evenimentului, după ce a văzut ce gest neașteptat a făcut chiar tatăl ei.

„Îmi iubesc tatăl și el mă iubește pe mine. Are însă această nevoie ciudată de-a se face util. A ratat nenumărate evenimente care au contat pentru mine doar pentru că făcea cuiva un favor. I-am spus că dacă întârzie la nunta mea, atunci nu îl voi aștepta. Cred că a uitat, căci cineva de la biserica lui i-a cerut să-l ajute cu mașina chiar în ziua de sâmbătă, când eu aveam nevoie. Mi-am luat măsuri de precauție și am vorbit cu unchiul meu să fie pregătit în caz că tata nu apare la timp la eveniment. Unchiul mereu a fost acolo lângă mine atunci când tata m-a dezamăgit. Când am văzut că întârzie iar, unchiul m-a condus la altar. Tata a apărut douăzeci de minute mai târziu. Cred că și-a imaginat că îl voi aștepta”, a povestit mireasa pe o platformă celebră, potrivit celor de la mirror.co.uk.

Devastat de gestul făcut de mireasă, bărbatul nu și-a mai puttu stăpâni durerea și emoțiile atunci când și-a dat seama ce s-a întâmpalt. Totuși, mireasa i-a spus că e sătulă de toate dățile în care nevoile ei nu au contat, ci ale altora.

„A început să plângă la petrecere fiindcă sunt singura lui fiică și că i-am luat singura șansă de-a mă duce la altar. Totuși, eu m-am săturat să fiu mereu pe planul doi, fiindcă el are acest obicei de-a ajuta pe toată lumea, chiar dacă asta îi afectează familia. Mama zice că l-am rănit. Dar eu cred că el m-a rănit mai rău, fiindcă nu m-a pus pe primul loc”, a mai povestit mireasa, care a dorit să afle ce părere au și alții despre toată această întâmplare.

Reacțiile nu au întârziat să apară în rândul internauților, care au ales să țină partea miresei și să spună că tatăl a greșit, fiindcă nici în ziua nunții nu a pus-o pe ea pe primul loc.

Lucian o răpește pe Nuți, iar Andreea cade în capcana lui ▶ Vezi noul episod din Adela | Sezonul 4 în AntenaPLAY