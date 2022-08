O mireasă i-a interzis mamei sale să mai vină la nuntă și a explicat motivul. Când au aflat adevărul, mulți i-au dat dreptate

Oricât de greu ar părea de crezut se pare totuși că aceasta este situația prin care a fost nevoită să treacă o viitoare mireasă. Când tânăra a dezvăluit de ce i-a interzis mamei sale să mai vină la nunta ei, oameni din întreaga lume i-au dat dreptate.

O mireasă i-a interzis mamei sale să mai vină la nunta ei și mulți au fost uimiți când au aflat care a fost motivul din spatele acestui gest

Se spune că nunta este unul dintre cele mai fericite momente din viața unei femei. Tocmai de aceea, de cele mai multe ori, miresele ajung să organizeze evenimentul cu mult timp înainte, pentru a se asigura că totul decurge conform planului dorit și stabilit. De la rochia aleasă și buchetul de flori mult visat și până la decorațiuni, meniu, muzică și invitați, totul este ales cu multă grijă și analizat cu atenție, pentru ca nunta să fie una de neuitat nu doar pentru miri, ci și pentru invitați.

Pentru Felicity Rae însă, lucrurile au stat puțin diferit și totul din cauza propriei sale mame. În cadrul unui clip video publicat pe TikTok, tânăra și-a luat inima în dinți și a povestit în detaliu ce lucruri au făcut-o să ia o asemenea decizie, de fapt.

„Am zis mamei să nu mai vină la nuntă, căci nu mai este invitată. Iată ce s-a întâmplat în urmă cu scurt timp, după luni și luni de făcut pregătiri pentru ca nunta să iasă perfect. Am simțit că nu sunt apreciată, am simțit că nu sunt susținută și că toate aceste griji legate de petrecere mă copleșesc. Am simțit că va face cumva să mă facă să mă simt prost la nuntă, deși ar fi trebuit să fie cel mai fericit din viața mea. Ultima oară cînd am vorbit cu ea la telefon mi-am spus ofurile și grijile legate de nuntă. I-am zis cât sunt de stresată de tot ceea ce se întâmplă. În loc să mă susțină, mama mi-a zis că așa ceva nu e normal și că ar trebui să cer ajutor decât să stau să mă plâng cu toate astea. La un moment mi-a zis că am devenit snoabă în ultima vreme. În clipa următoare i-am zis să nu mai vină la nuntă. Mi-a răspuns că nu e problemă, iar eu am blocat-o pe rețelele sociale.

Nu m-a mai căutat de atunci. Am aflat că a vorbit chiar și cu o domnișoară de onoare, pe care a întors-o împotriva mea. Probabil a făcut asta din furie că nu mai e invitată la nuntă. Nu e corect față de mine să procedeze așa. Comportamentul ei e imprevizibil și nu vreau să îmi strice evenimentul”, a mai mărturisit mireasa, care i-a interzis mamei sale să mai vină la nuntă, arată cei de la mirror.co.uk.

Oameni din întreaga lume au reacționat imediat la clipul video publicat de femeie pe contul său de TikTok. Acesta a adunat mai bine de șaptezeci de mii de vizualizări într-un timp extrem de scurt și numeroase reacții. Nu puțini au fost cei care i-au dat dreptate și au fost de părere că faptul că s-a protejat de mama ei a fost un lucru bun.

