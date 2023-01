O femeie și-a dorit să rămână însărcinată, dar nu se aștepta la ce a urmat. Dinții ei au început să cadă. Ce s-a întâmplat

Marissa Greene a încercat să rămână însărcinată timp de patru ani înainte a îi reuși minunea. Femeia nu a avut probleme niciodată cu dantura, dar la scurt timp după ce a adus-o pe lume pe fiica ei, a observat că dinții ei încep să se carieze. Proaspăta mămică a apelat imediat la ajutorul medicilor și a primit un diagnostic de care nu mai auzise. Iată ce s-a întâmplat de fapt cu aceasta

O femeie spune că toți dinții ei s-au cariat după ce a născut. Medicii i-au pus un diagnostic neașteptat

Marissa Greene, în vârstă de 30 de ani, spera că odată cu nașterea fiicei sale, problemele ei s-au terminat, însă la scurt timp a început să aibă probleme cu dantura. Femeia și-a făcut curaj și a povestit totul pe TikTok și chiar le-a arătat internauților imagini cu zâmbetul ei, transmite The Sun.

Potrivit spuselor sale, la scurt timp după ce a adus-o pe lume pe fiica ei, în vârstă de doi ani acum, toți dinții eu început să se strice. În foarte scurt timp, a observat carii pe totată dantura de sus.

În clip-ul video, urmăritorii ei pot vedea cu ușurință dinții ei fragili și galbeni care abia mai stau agățați având în vedere că toți sunt cariați la rădăcină.

Ei bine, se pare că asta s-a întâmplat din cauza nivelurile ridicate ale hormonilor progesteron și estrogen în timpul sarcinii. Potrivit medicilor, afecțiunea pot afecta smalțul și în continuare, rădăcina, dacă problemele rămân netratate.

Citește și: O fetiță a început să adoarmă în timpul orelor de școală și când mama a aflat motivul a fost devastată. Ce avea fiica

Marissa a dezvăluit că, din cauza restricțiilor legate de Covid-19 impuse atunci când a observat că ceva i se întâmplă, ea nu a putut ajune la dentist și în consecință, acum este prea târziu și nu se mai poate face nimic.

„Între Covid și sarcină, nu am putut ajune la un medic decât după ce am născut și atunci a fost prea târziu. M-am gândit mult dacă să fac această postare, pentru că acesta este cel mai vulnerabil moment din viața mea. Dar am decis că nu o să-mi pese ce cred alții despre aventura mea și doar să îmi trăiesc viața. Și sper să aduc puțină speranță și altora care sunt în situația mea”, a mărturisit aceasta.

Potrivit organizației nonprofit March Of Dimes, afecțiunea este cunoscută sub numele de Gingivită. Informațiile de pe site-ul lor web arată că „Dacă nu este tratată, poate duce la boli mai grave ale gingiilor”

„Homonii din sarcină pot crește riscul de gingivita. 60% până la 75% dintre femeile însărcinate au gingivită. Nivelurile ridicate ale hormonilor progesteron și estrogen în timpul sarcinii pot slăbi temporar țesuturile și oasele care mențin dinții la locul lor. Acest lucru poate slăbi dinții.

Dacă gingivita este netratată, poate duce la boli parodontale Acest lucru provoacă infecții grave la nivelul gingiilor și probleme cu oasele care susțin dinții. Dinții tăi s-ar putea slăbi și poate fi necesar să fie extrași (trași).

Parodontita poate duce la bacteriemie (bacterii din fluxul sanguin). Aceasta este o afecțiune gravă care necesită tratament imediat”.

Principalele semne de avertizare sunt gingiile inflamate și sensibile, gingiile strălucitoare și gingiile care sângerează chiar și atunci când sunt periate ușor.

Cu toate acestea, Marissa a mărturisit că „și-ar da oricând zâmbetul la schimb pentru fiica ei”.

Citește și: O femeie a crezut că are apă în ureche, așa că a mers la spital. Asistenta s-a uitat, dar a observat că ceva se mișcă

Dan Manciu, despre impactul pe care l-a avut experiența participării la Chefi la cuțite și cum i s-a schimbat viața, în noul