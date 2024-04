A refuzat să poarte rochia de mireasă pe care sora ei i-a făcut-o, iar familia a rupt legătura cu ea. De ce nu a vrut să o îmbrace

O tânără a povestit de ce familia ei nu îi mai vorbește după ce a decis să nu poarte rochia de mireasă pe care sora vitregă a confecționat-o special pentru ea! Iată ce motiv a avut pentru refuz!

O femeie a povestit în mediul online despre o întâmplare la care nu s-ar fi așteptat vreodată.

Știind că sora ei vitregă este un creator de modă în devenire, tânăra s-a decis să îi permită acesteia să îi confecționeze rochia de mireasă gândindu-se că va putea modifica împreună rezultatul în cazul în care vor fi mici detalii care nu o mulțumesc.

Citește și: O mireasă a comandat tortul pentru nunta visurilor, dar ce a primit a fost un adevărat coșmar. Ce a făcut femeia cu prăjitura

Cu toate acestea, întâmplare nu a fost chiar așa, ci mai mult decât atât, rochia obținută a fost refuzată categoric de către mireasă care a spus că este de-a dreptul „groaznică”.

Iată de ce familia ei s-a supărat atât de tare pe femeie și ce a făcut cu rochia pe care nu a acceptat s-o îmbrace în cadrul marelui eveniment.

De ce a refuzat să poarte rochia de mireasă

Tânăra nu doar că s-a supărat foarte tare din cauza felului în care arăta rochia pe care sora ei a făcut-o, ci și-a dezamăgit și tatăl care avea pretenția ca ea să poarte rochia indiferent de rezultatul obținut.

Proaspăt căsătorită, femeia a convenit cu sora ei vitregă ca aceasta să îi confecționeze manual rochia de mireasă la inistențele tatălui lor, dar rezultatul nu a fost cel pe care și l-a dorit și pe care l-au stabilit împreună.

„M-am căsătorit acum două săptămâni. Soțul meu, care are acum 27 de ani, și cu mine am plătit pentru cea mai mare parte a nunții, dar tatăl meu a acoperit câteva costuri pentru noi. Iubita tatălui meu, Stella, are o fiică, Zoey, în vârstă de 21 de ani, care își termină diploma în modă. Vrea să intre în industria rochiilor de mireasă odată ce va absolvi.” a povestit aceasta pe o platformă online.

Astfel, Zoey s-a oferit să îi facă o rochie gratuit pe care i-a promis-o să fie exact așa cum și-o dorește. Atât la insistențele ei, cât și la cele ale tatălui, femeia a cedat și a fost de acord să primească ajutorul.

„Am fost de acord pentru că nu o cunoșteam bine pe Zoey, tatăl meu se întâlnea cu mama ei de doar doi ani și m-am gândit că aceasta ar putea fi o oportunitate bună de a crea o legătură. (...) De asemenea, am văzut o parte din munca ei când făcuse câteva rochii de bal în facultate și părea sincer bună. Ne-am întâlnit de câteva ori pentru a discuta ideile noastre.” a continuat să povestească tânăra.

Citește și: Geamăna siameză Abby Hensel s-a căsătorit. Imagini cu ea și sora Brittany în rochie de mireasă. Cele două împart același trup

Cu toate acestea, de fiecare dată când mireasa întreba care este stadiul rochiei, aceasta nu primea niciun răspuns.

„De câte ori o întrebam cum merge treaba, îmi spunea că îmi trimitea imagini cu progresul când ajungea acasă (nu a făcut-o niciodată). I-a luat mai mult decât se aștepta să o termine și nu am primit rochia decât cu o lună înainte de nunta mea” a adăugat aceasta.

Deși a sperat ca totul să fie în regulă, atunci când a văzut rezultatul a rămas fără cuvinte.

„Nu semăna deloc cu designul asupra căruia ne-am convenit. Era culoarea greșită, stilul greșit, totul. (...) Arăta exact ca tipul de rochie pe care și-ar dori să o poarte Zoey, dar știam că nu voi purta niciodată așa ceva. Chiar nu mi-a plăcut acea rochie. Când am încercat-o, am aflat că este și cu 3 mărimi mai mare. Chiar nu voiam să port acea rochie în ziua nunții mele” a mai spus femeia, potrivit mirror.uk .

Cu toate acestea, mireasa a decis să îi vorbească frumos și să îi explice că stilul rochiei nu se potrivește cu ea și că dorește să îi ofere o anumită sumă de bani pentru timpul pe care l-a petrecut în confecționarea rochiei. Zoey nu a înțeles-o pe femeie și a decis să îi închidă telefonul în nas.

În ultimul moment, mireasa și-a achiziționat o altă rochie pentru marele eveniment, dar Zoey, tatăl ei și noua parteneră nu au putut trece peste insulta pe care aceasta i-a adus-o surorii vitrege și au decis să plece la o oră după ce au ajuns la nuntă.

A doua zi, tatăl a sunat-o și i-a atras atenția pentru că nu a purtat rochia făcută de Zoey, iar legătura dintre ei s-a rupt brusc.

Citește și: Un mire a dezvăluit ce lucru complet neașteptat a decis să facă mama lui, chiar în timpul nunții. Mulți au criticat-o pe femeie