O femeie și-a lăsat copiii cu bona, însă a rămas fără cuvinte atunci când a descoperit ce făcea aceasta când rămânea singură cu cei mici.

Mai ales atunci când sunt mici și părinții nu se pot bucura de ajutor din partea familiei, părinții aleg să angajeze o bonă pentru copiii lor. Sunt însă și situații când acest lucru nu are un final fericit. De asta s-a convins și o femeie, care a rămas mută de uimire atunci când a descoperit ce făcea bona copiilor săi, atunci când rămânea singură cu micuții. Dezvăluirea ei a ajuns pe internet și a stârnit un val puternic de reacții.

O femeie și-a lăsat copiii cu bona, însă a rămas uimită când a descoperit ce făcea aceasta când rămânea singură cu cei mici

Atunci când nu a mai avut altă soluție, o femeie a decis să angajeze o bonă pentru cei doi băieți ai săi. Totuși, nu mică a fost surpriza femeii atunci când a realizat ce făcea aceasta, când rămânea singură cu copiii. Iată mai jos mesajul publicat de femeie pe o platformă cunoscută:

Citește și: Un bărbat a concediat-o pe bona copilului său atunci când a văzut ce a putut să facă femeia în baia lui. Prietenii au râs de el

„Bona noastră are doar 18 ani și trăiește în zonă, îi cunoaștem familia. A fost minunată încă de la început. Avem doi băieți greu de strunit și ea a reușit să îi pună la punct și să se țină de un program fix. I-am dat voie să fie autoritară cu cei mici, fiindcă știam cât de greu poate să fie uneori să îi faci să te asculte.

Totuși, nu are același mod cald de-a le vorbi. Recent am observat că le vorbește într-un mod dur. Chiar și soțul meu a observat. De exemplu, chiar am auzit-o cum unuia dintre ei îi zicea Mișcă-te, în loc să roage frumos să se dea într-o parte, pe hol, în timp ce se încalță. Și mai sunt multe exemple.

Citește și: Nuți, bona lui Bebeto Reghecampf, apariție rară la televizor. Cum arată acum și ce reacție a avut Anamaria Prodan când a văzut-o

Copiii mei nu mi-au zis niciodată despre asta, chiar dacă uneori și ei au recunoscut faptul că devine cam autoritară. Mi se pare că nu e potrivit să îi ia așa dur, după o zi lungă la școală. Soțul meu vrea să discute cu ea, dar nu știu cum să punem problema ca să nu agravăm lucrurile”, a povestit mama, potrivit mirror.co.uk, încercând să își dea seama dacă ea greșește sau dacă atitudinea bonei față de copii este una normală.

Reacțiile nu au întârziat să apară și nu puține au fost persoanele care au criticat din plin atitudinea bonei, sfătuind-o totodată pe femeie să discute cu ea.