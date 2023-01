Femeia, care a fost în moarte clinică puțin peste paispreze minute, spune că a văzut un lanț muntos ”de 30.000 de ori mai uriaș decât Muntele Everest” în timpul călătoriei prin Rai.

Dr Lynda Cramer se îndrepta spre toaletă, la primele ore ale dimineții, când a căzut lată. Se întâmpla pe 6 mai 2001. Ea susține că atunci a început a sa călătorie în Rai. În tot acest timp, paramedicii se străduiau să îi salveze viața.

Citește și: Transformarea ireală a unei femei care cântărea mai mult de 272 de kg. Și-a făcut un selfie după ce a dat jos peste 133 din ele

Odată resuscitată, femeia a împărtășit tot ce a văzut în timpul experienței care i-a părut de cinci ani. Dr Cramer susține că a plutit deasupra paramedicilor, înainte de a explora viața de apoi, unde putea lua orice formă voia.

O femeie spune că a stat 5 ani în Rai, când a fost în moarte clinică. Ce ar fi văzut acolo

„Atunci m-am trezit stând în ceea ce am numit câmpul de flori. Observam lanțul muntos de 30.000 de ori mai mare decât Muntele Everest. Exista un lanț de munți uriaș în spate, oriunde mă aflam. Am putut vedea clădiri cu zgârie-nori. Cele din Dubai sunt ca niște colibe în miniatură în comparație. Am văzut lacuri, am putut vedea totul într-o vedere panoramică. Deci sunt acolo, interacționând cu oamenii, vorbind cu oamenii, devenind ei”, a spus femeia, conform Mirror.

Ea a continuat: „Unii oameni resping experiențele în apropierea morții (NDE) ca vise sau halucinații ale unui creier pe moarte, oamenii, în general, nu au aceleași tipuri de halucinații. În schimb, descrierile experiențelor din apropierea morții sunt remarcabil de consistente peste cultură și timp.”

Citește și: Imaginile cu cea mai sexy bunică au încins imaginația fanilor de pe Internet: „Bărbații mai tineri îmi iubesc ridurile”

Cercetările neuroștiințifice sugerează că o NDE este un fenomen rezultat din integrarea multisenzorială a corpului, care e perturbată, și care are loc în timpul unui eveniment ce pune viața în pericol.

În timp ce oamenii raportează că au simțit o serie de experiențe, unele pozitive și unele negative, se spune că trăsăturile generale ale NDE includ viziuni ale rudelor decedate, personalități religioase și experiențe ale corpului exterior.

Citește și: Cum arată cea mai în vârstă persoană din lume. O femeie din Spania a împlinit 115 ani

O echipă a câștigat imunitatea ▶ Vezi ce s-a întâmplat în noul episod America Express, disponibil în AntenaPLAY