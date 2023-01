Transformarea ireală a unei femei care cântărea mai mult de 272 de kg. Și-a făcut un selfie după ce a dat jos peste 133 din ele

Femeia, care a participat la o emisiune TV, a reușit să dea jos peste 133 de kilograme.

Transformarea reală a unei femei care cântărea mai mult de 272 de kg. Și-a făcut un selfie după ce a dat jos peste 133 din ele

Dottie Perkins, care cântărea mai mult de 272 de kilograme, a apărut pentru prima dată în cadrul unei emisiuni TV de lifestyle, unde concurenții trebuiau să urmeze un plan riguros, dar și o intervenție chirurgicală pentru a slăbi.

Vedeta a suferit mai multe tragedii de-a lungul vieții, fiind constrânsă să adopte obiceiuri alimentare nesănătoase și, astfel, a luat în greutate.

Până la 18 ani, Dottie cântărea mai mult de 133 de kilograme și fusese internată de mai multe ori din cauza greutății sale.

Cauza obiceiurilor nesănătoase, spune ea, pornește de la faptul că nu a primit afecțiune și atenție din partea familiei sale.

Dottie și-a pierdut și fiul în vârstă de 13 ani, după ce acesta a fost diagnosticat cu paralizie cerebrală și scolioză, făcându-i și mai dificilă lupta pentru sănătate.

„M-a durut foarte mult, iar mâncarea este cea care m-a alinat. La un moment dat, mă îngrășam cu câteva kilograme în fiecare săptămână.

Până la 18 ani, aveam peste 133 de kilograme. Îmi amintesc că am mâncat și am mâncat și am mâncat atât de mult. Și, pur și simplu, nu m-am putut opri niciodată", a povestit ea în emisiunea TV.

În timpul filmărilor, Dottie a reușit să-și să mai dea jos din kilograme, astfel că a slăbit peste 133 de kilograme.

Într-o fotografie postată pe Facebook, Dottie a reușit să zâmbească, după nenumăratele suferințe prin care a trecut. După emisiune, femeia s-a căsătorit cu Chris Potts. Ea a ajuns să dea în judecată compania din spatele emisiunii TV.

Dottie este una dintre persoanele care au participat în programul de slăbit și a ales să dea în judecată compania susținând că a experimentat probleme emoționale în timpul filmărilor.

Ea a avut o evoluție constantă în ceea ce privește slăbitul, dar la emisiune arăta ca și cum se îngrășase în unele momente. Mai mult, compania ar fi lăsat-o cu datorii vizavi de intervențiile chirurgicale.

La rândul său, producătorii au susținut că participanții la emisiune au semnat o serie de acorduri înainte de a apărea la TV.

