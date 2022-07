O fetiță de 12 ani se simțea obosită și părinții au crezut că are o infecție. Medicii i-au dat un diagnostic crunt

O elevă în vârstă de 12 ani a început să se simtă din ce în ce mai obosită și a spus părinților că are transpirații nocturne. Inițial, aceștia au crezut că e vorba despre o simplă infecție virală. Totuși, văzând că simptomele se agravează, familia a mers la spital. Medicii au pus fetei un diagnostic crunt.

Aceasta este incredibila situație prin care a trecut Imogen Bloxham din Staffordshire (Marea Britanie). Era la finalul anului trecut atucni când aceasta aa început să aibă umflături la nivelul gâtului. În februarie 2022, medicii au spus părinților că, cel mai probabil, are ganglionii inflamați din cauza unei infecții. Pe lângă asta, tânăra se simțea din ce în ce mai obosită, avea transpirații nocturne și mâncărimi de piele.

Abia câteva luni mai târziu, cât fetița de 12 ani a început să se simtă din ce în ce mai rău și pielea a căpătat o tentă gălbuie, părinții au dus-o iar la spital. După numeroase analize și investigații, medicii i-au pus un diagnostic crunt.

„Am observat că avea ganglionii inflamați și că pielea a început s-o mănânce. Am sunat doctorul și acesta mi-a zis că e doar o infecție virală, mi-a zis să aștept trei săptămâni, căci e un simptom obișnuit la copiii care fac infecție. Între timp a făcut Covid și medicii au crezut că totul este cauzat de asta. Așa că am fost sfătuiți să mai așteptăm alte trei săptămâni. Simptomele nu au dispărut, așa că medicii au decis s-o cheme la spital și să-i facă alte analize. A apărut apoi febra și culoarea galbenă a pielii. Analizele au scos la iveală faptul că avea numeroase tumori în zona gâtului, inimii, a splinei și nu numai. Acest lucru îngreuna fluxul de sânge și oxigen din corp. În scurt timp a primit diagnosticul de cancer. Avea limfom Hodgkin în stadiu trei”, a dezvăluit mama, potrivit celor de la thesun.co.uk.

Imogen a început imediat curele de chimioterapie la Spitalul de Copii din Birmingham și părinții au deschis o pagină dedicată strângerii de fonduri necesare tratamentului.

Totuși, fetița de 12 ani și părinții sunt optimiști și sunt determinați să lupte pentru viața copilei. Povestea a devenit virală și a impresionat oameni din întreaga lume.

