O fetiță de 6 ani a fost lovită de un fulger care a intrat pe geam și în cameră. Mama copilei a povestit tot ce s-a întâmplat

O mamă îndurerată a povestit cum fiica ei în vârstă de 6 ani a fost lovită de un fulger care a pătruns pe geam și prin toată camera copilei.

Aceasta este incredibila dezvăluire pe care a făcut-o Stacey Sim din Marea Britanie. În timpul unei furtuni, un fulger a pătruns în camera fetiței sale și a lovit-o. Ceea ce a urmat a uimit oameni din întreaga lume și întâmplarea a făcut rapid înconjurul lumii.

O fetiță în vârstă de 6 ani a fost lovită de un fulger care a pătruns pe geam și în camera acesteia. Ce a urmat

Stacey Sim în vârstă de 31 de ani a dezvăluit că la mijlocul lunii iulie, fetița ei a fost lovită de un fulger în cel mai neașteptat mod posibil. Într-una dintre zile, o furtună a început în Sheffield și familia se uita pe geam atunci când ceva complet neașteptat s-a întâmplat.

„I-am făcut baie fetiței, am îmbrăcat-o în pijamale și am pregătit-o pentru culcare atunci când am văzut că a început furtuna. În jurul orei 6:20 am început să ne uităm pe geam cum plouă și ne amuzam, însă apoi am observat că fenomenul devine tot mai puternic. Acela a fost momentul în care fulgerul a pătruns prin geam și a laovit-o pe Lily în picior, aruncând-o pe pat”, a povestit mama, potrivit celor de la thesun.co.uk.

„Imediat după, fulgerul m-a lovit și pe mine, atingându-mă pe mână. Piciorul fetiței era atât de roșu și dureros, iar pe mâna mea a apărut o rană de mari dimensiuni. Tot ce am vrut a fost s-o iau de lângă geam cât de repede cu putință. Am pus niște gheață pe picior, era terifiată total și eu eram atât de șocată încât abia pricepeam ce s-a întâmplat”, a mai completat femeia îndurerată.

După incident, mama a observat că în fața casei sale erau urme de fum și a spus că nu se aștepta ca fulgerul să pătrundă prin geam, chiar dacă acesta era deschis. Totuși, astfel de situații în care fulgerul nimerește o fereastră deschisă sunt extrem de rare.

„Mătușa mea locuiește peste stradă de mine și mi-a zis că și televizorul ei a fost lovit de fulger. Și ea era cuprinsă de șoc. Cred că toți am auzit de oameni loviți de fulger, dar nu te aștepți niciodată să se întâmple cu adevărat chiar ție”, a mai mărturisit femeia.

Aceasta a ales să își facă publică povestea pentru a preveni și alți părinți din întreaga lume cu privire la pericolul reprezentat de fulgerele din timpul unei furtuni.

„Stați departe de ferestre și asigurați-vă că sunteți la loc sigur”, a completat ea.