O fetiță de 7 ani uimește oameni din întreaga lume cu abdomenul său plin de mușchi. Cum arată atunci când își dă jos tricoul

O fetiță în vârstă de 7 ani a reușit să uimească oameni din întreaga lume cu aspectul său fizic. Când și-a dat tricoul jos, mulți au rămas cu gurile căscate.

La doar 7 ani, fetița are un abdomen plin de mușchi | sursa foto: Profimedia

Aceasta este incredibila poveste de viață a unei copile care la vârsta de 7 ani are un fizic la care unii adulți nici măcar nu visează. Când își dă jos tricoul, oamenii rămân cu gurile căscate.

La vârsta de 7 ani, cei mai mulți din copii își petrec timpul alergând, jucându-se și făcând lucruri specifice vârstei. Nu același lucru se poate spune și despre Kynlee Heiman, care își petrece mare parte din timp antrenându-se, făcând sport sau pregătindu-se pentru tot felul de competiții.

Kynlee Heiman este pe cât de mică, pe atât de puternică. La doar 7 ani, copila are un fizic de invidiat și atunci când își dă jos tricoul, cei din jur rămân cu gurile căscate, căci cea mică are un abdomen bine tonifiat, cu „pachețele”, pe care l-a obținut cu dietă strict și un program intens de sport. Copila are numeroși urmăritori atât pe Instagram cât și pe TikTok și pozele cu ea fac senzație.

„Îi place foarte mult cum arată și e mândră de fizicul ei. Face mutle exerciții pentru abdomen pentru ca mușchii să arate atât de proeminenți. E atât de mică, dar atât de puternică”, a spus mama ei, potrivit celor de la nypost.com.

Ceea ce este cu adevărat uimitor este faptul că cea mică are „pachețe” încă de la vârsta de 3 ani și este o prezență nelipsită de la concursurile de Miss încă de la vârsta de doi ani. Încă de mică, Kynlee a dovedit un real talent pentru scenă.

Copila adoră să participe la tot felul de concursuri și competiții și are acasă numeroase premii, de care este extrem de mândră. Totuși, ca să își mențină un asemenea fizic de invidiat, copila merge de câteva ori pe săptămână la sală și se concentrează mai ales pe exercițiile legate de abdomen.

Mulți o laudă și o admiră pe copilă pentru performanțele sale, însă sunt și voci care critică mama pentru faptul că cea mică este supusă la eforturi nepotrivite vârstei sale. Imaginile cu Kynlee Heiman au făcut rapid înconjurul lumii. Descoperă mai multe fotografii în galeria foto de mai sus.