O mamă a comandat mâncare și a avut o surpriză neplăcută când a deschis pachetul. Obiectul dezgustător care se afla înăuntru

O mamă a povestit și a dat publicității indiene imagini cu pachetul de mâncare în care a găsit o bucată de piele de șarpe. Femeia a reclamat că a comandat mâncare la de la un hotel cunoscut și că i-a oferit mâncarea fiicei sale. Femeia a observat pielea de șarpe în momentul în care fiica sa a început să mănânce din preparat.

Pielea de șarpe a fost descoperită într-un pachet de porota cumpărat de la hotelul Shalimar din Chandamukku, în Nedumangad. Coletul a fost cumpărat de Priya, o femeie originară din Poovathoor, pentru fiica sa. „Am remarcat pielea de șarpe atunci când fiica mea a început să mănânce porota”, a declarat femeia.

Preparatul în care a fost găsită porțiunea de piele de șarpe este o lipie specifică Indiei.

Reprezentanții hotelului din Kerala au fost obligați recent de autorități să își închidă porțile după ce un client ar fi găsit piele de șarpe în coletul de livrare a mâncării. Potrivit Independent, incidentul a avut loc pe 5 mai, când o mamă și fiica ei au comandat mâncare de la hotel. Cele două au descoperit pielea de șarpe învelită în hârtia folosită pentru a împacheta parotta pe care o cumpărase de la un restaurant al hotelului din zona Nedumangadu din Thiruvananthapuram.

Hotel in Kerala's Thiruvananthapuram has been temporarily shut after a customer allegedly found a part of a snake skin packed into her food. The snake skin was found in the newspaper that was used to pack the parottas, following which the food safety officials were alerted.

