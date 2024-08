O mamă a trăit spaima vieții după ce s-a uitat pe monitorul de supraveghere pentru bebeluși. Ce a putut surprinde camera video

O mamă din SUA a trăit spaima vieții ei când a crezut că vede pe monitorul camerei de supraveghere pentru bebeluși un animal sălbatic în camera unde dormea fiul ei în vârstă de un an.

O mamă din statul Arizona a instalat o cameră video specială pentru supravegherea bebelușului său. Când s-a uitat pe monitorul conectat la cameră, tânăra mămică s-a speriat și a rupt-o la fugă spre camera unde se afla copilul, porivit The Sun.

Maddy Moore, o mamă în vârstă de 26 de ani, a rămas îngrozită după ce s-a uitat la monitorul pentru copii și a văzut o „gorilă uriașă” stând în sufrageria ei.

O mamă a vrut să profite de timpul în care copilul doarme și a mers afară să se bronzeze. Când s-a uitat pe monitorul conectat la camera de supraveghere din camera micuțului, femeia a trăit spaima vieții și a rupt-o la fugă. Ce a văzut și ce era în casă, de fapt

Mama, care locuiește în Mesa, Arizona, l-a pus la somn pe Wetson, băiețelul ei în vârstă de un an, iar ea a plecat afară să profite de timpul în care cel mic e adormit și să se bronzeze. În timp ce se bucura de soare, Maddy Moore a verificat monitorul pentru bebeluși care era instalat în sufragerie și s-a speriat de moarte pentru că a văzut o gorilă stând în fața canapelei. Nu a stat pe gânduri, a aruncat monitorul cât colo și a pornit în fugă către camera în care dormea copilul.

Maddy a publicat imagini pe TikTok pentru a împărtăși în online experiența. În imagini se vede cum o gorilă stătea chiar în fața canapelei.

„Tocmai îmi verificam monitorul pentru copii și am văzut o gorilă imensă în casa mea ????”, a scris ea în dreptul imaignilor.

Femeia a fugit în casă să-și salveze copilul, dar când a ajuns acolo, nu era niciun animal sălbatic.

În timp ce se străduia să își dea seama unde a dispărut animalul, în cele din urmă a descoperit că gorila de jucărie a fiului ei fusese lăsată aproape de camera monitorului, dând iluzia că un animal viu, în mărime naturală, este în casa ei.

„Nu m-am mișcat niciodată atât de repede. Am fost disperată să văd imediat ce se întâmplă” a spus Maddy.

Așadar, gorila care părea reală era doar o jucărie mică lăsată în lângă camera de supraveghere.

„Când am intrat și nu am găsit absolut nimic, am fost atât de confuză și m-am gândit că poate monitorul meu a fost virusat. Jucăria era atât de mică încât mi-a luat ceva timp să-mi dau seama că ea era ceea ce a surprins camera.

