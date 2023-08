O mamă folosește o lumânare ca să-și țină copiii cuminți pe scaune, atunci când mănâncă toți la masă. Trucul i-a „salvat” familia

O femeie a dezvăluit cum o simplă lumânare a ajutat-o să își determine copiii să stea mai cuminți la masă. Trucul a uimit oameni din întreaga lume.

O femeie a reușit să uimească oameni din întreaga lume atunci când a dezvăluit cât de folositoare îi esste o lumânare, atunci când vine momentul să pună masa pentru familia ei. Având doi copii mici, servirea cinei poate să fie o adevărată provocare, însă într-o zi a descoperit o metodă ca să îi determine pe copii să stea cuminți pe scaune, atunci când mănâncă toți la masă.

Doamna a explicat faptul că mereu s-a confruntat cu neplăceri atunci când venea ora mesei, fiindcă cei mici nu voiau să stea pe scaune, nu aveau răbdare să termine și părinții de mâncat sau pur și simplu nu acordau importanță mâncatului în familie. Sătulă să se „lupte” cu cei mici, Tessie Heeter a reușit să descopere într-o zi un truc care a schimbat totul și despre care femeia susține că „i-a salvat familia”.

„Un mod prin care îmi simplific viața de părinte este să încerc să descopăr unde sunt anumite tensiuni între mine și copii, să îmi dau seama de ce nu respectă anumite reguli sau de ce nu vor să fie atenți. De exemplu, copiii mei nu vor să stea la masă până terminăm toți de servit masa. Știu că nu au ajuns la vârsta la care pot să le cer să stea 30 de minute pe scaun și să discute cu noi, da rei nu vor să stea nici măcar un minut! Mereu simțeam că totul este o luptă, între mine și ei. Și atunci am decis să găsesc un truc, ceva care să mă ajute să rezolv problema. Am luat o lumânare, am aprins-o, am pus-o pe masă și am explicat că, dacă aceasta e aprinsă, atunci toată lumea trebuie să stea pe scaun. Când masa e gata (de obicei stăm cam 10 minute), numărăm toți până la 3 și o stingem toți, ca familie. A fost atât de simplu și eficient încât a devenit o adevărată tradiție la noi. Cei mici se distrează făcând asta”, a dezvăluit femeia, potrivit celor de la mirror.co.uk.

